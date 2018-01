Al meer dan 600 schademeldingen na aardbeving Groningen

Na de aardbeving van gistermiddag in het Groningse Zeerijp zijn meer dan 600 schademeldingen binnengekomen. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en is de zwaarste sinds 2012.

91 schademeldingen kwamen van gedupeerden die binnen een straal van 10 kilometer rond het epicentrum in Zeerijp wonen. Zeventien mensen hebben laten weten dat ze zich na de beving onveilig voelen in hun woning. Hun huizen worden zo snel mogelijk geïnspecteerd om te kijken of die inderdaad te onveilig zijn voor bewoning.

Het Centrum Veilig Wonen heeft in verband met de vele meldingen ook medewerkers gestationeerd op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt.

Fakkeloptocht

In de stad Groningen is op vrijdag 19 januari een fakkeloptocht naar aanleiding van de beving in Zeerijp. Vorig jaar februari hield de belangenvereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) ook een fakkeloptocht waarin zo'n 5000 mensen meeliepen. Onder hen was ook cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge, die de gaswinning en de aardbevingen in zijn provincie 'het grootste naoorlogse schandaal' noemde.

"We hopen nu op meer deelnemers. Het zou mooi zijn als de rest van Nederland zich ook laat horen", zegt een woordvoerder van de GBB. Volgens hem heerst er veel boosheid onder de Groningers en is de beving van gisteren hard aangekomen: "Zelfs de meest redelijke mensen zijn het nu zat."

Groningers boos over nieuwe beving: 'Kraan dicht, ophouden, acuut'

Het Groningse Zeerijp is nog lang niet uitgepraat over de zware aardbeving van gisteren. De bewoners zijn in shock, bekijken hun schade en eisen nieuwe maatregelen: "Die gaskraan had allang dicht gemoeten."

