Al 47 dagen geen regen in Zuid-Limburgse Noorbeek: zo droog is het bij jou in de buurt

In het Zuid-Limburgse Noorbeek viel de laatste keer regen op 15 juni, toen het WK-voetbal net was begonnen. Er is daar al 47 dagen op rij geen neerslag van betekenis gemeten. Ook veel andere neerslagstations in het land blijven al tijden droog. RTL Nieuws zocht uit hoeveel neerslag er de afgelopen twee maanden bij jou in de buurt is gevallen.

Emile Haesen uit het Zuid-Limburgse Noorbeek meet in opdracht van de Universiteit van Wageningen al 31 jaar trouw elke ochtend om 9.00 uur hoeveel neerslag er in een dag is gevallen. De afgelopen 47 dagen kwam zijn meter niet boven de millimeter uit. Op 15 juni was er voor het laatst neerslag van betekenis: 2,3 millimeter. Noorbeek is daarmee de plek waar het al het langst niet geregend heeft.

Droogte in Noorbeek

Meer satellietbeelden: Dit doet de droogte met Nederland

"Zo'n lange droge periode heb ik nog nooit meegemaakt. In mei en juni hebben we nog een paar flinke buien gehad hier, maar sindsdien is het kurkdroog." De bron van het riviertje de Noor, waar Noorbeek naar is vernoemd, staat zelfs droog. En ook dat heeft Emile nog maar zelden meegemaakt.

80 procent minder regen

Veel collega's zullen vergelijkbare ervaringen hebben. Uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws blijkt dat er op de ruim 300 neerslagstations in het land in de afgelopen twee maanden maar liefst 80 procent minder neerslag viel dan gemiddeld. Daarvoor zijn de metingen van de afgelopen twee maanden vergeleken met die van dezelfde periode in de afgelopen tien jaar.

Hoe veel is een millimeter regen? Eén millimeter komt overeen met een liter water per vierkante meter. Bij tien millimeter valt er dus een emmer water per vierkante meter. Het maakt ook uit in hoeveel tijd die regen valt. Als tien millimeter in één keer valt, dan is er sprake van een flinke bui en kan niet al het water in één keer wegstromen. Valt het over de loop van een hele dag, dan regent het een stuk minder hard, maar kan de grond het water wel beter opnemen.

Gemiddeld viel er de afgelopen twee maanden 36 millimeter regen per neerslagstation. Dat is een stuk minder dan de voorgaande tien jaar. Toen viel er gemiddeld 169 millimeter.

Hoe droog is het bij jou in de buurt?

Klik of druk op een punt om te zien hoe vaak het heeft geregend en hoeveel regen er normaal valt. De totale neerslag van juni en juli van 2018 wordt vergeleken met dezelfde periode in de voorgaande tien jaar.

Er werd het vaakst regen gemeten in Enschede. Daar waren 16 dagen waarop er minstens een millimeter regen viel. In het hele land waren er gemiddeld maar 8 regendagen, dat is iets minder dan één keer regen per week. Op de meeste van die dagen viel er ook nog eens heel weinig.

Tekort grootst in midden en oosten

Volgens meteoroloog en weerman Dennis Wilt van Buienradar zijn vooral gebieden waar normaal gesproken behoorlijk veel neerslag valt de klos. De kustgebieden zijn namelijk sowieso droger en de natuur kan er daar dus ook beter tegen.

"De Veluwe en het Oosten van het land hebben normaal gesproken de meeste neerslag van het land. Je ziet dat daar nu door de droogte de grootste neerslagtekorten ontstaan. De heide op de Veluwe zou normaal gesproken prachtig paars zijn, maar daar is op dit moment maar weinig van te zien."

Op de kaart hierboven is te zien dat in Groningen en Drenthe relatief gezien de meeste neerslag is gevallen in de afgelopen twee maanden. Wilt: "Door een hogedrukgebied boven Nederland worden regenbuien weggedrukt naar de randen van het land. Zo pikte het Noordoosten nog net een paar buien mee."