AIVD: in zes jaar tijd vier aanslagen in Nederland verijdeld

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de afgelopen zes jaar in Nederland vier aanslagen kunnen voorkomen. Dit zei het hoofd van de inlichtingendienst Rob Bertholee vandaag bij opnames voor het interviewprogramma College Tour.

De vier aanslagen zijn volgens Bertholee de concrete, zware gevallen. Daaronder valt volgens de AIVD-chef ook de arrestatie van Rotterdammer Jaouad A., die gevaarlijke 'vuurwerkexplosieven' en een automatisch wapen bezat. Hij had volgens de AIVD jihadistische ideeën. Het explosieve materiaal was sterk genoeg om een auto te laten ontploffen. A. werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel.

Puur geluk

Over de andere 'zware gevallen' liet het AIVD-hoofd geen details los. Hij wees erop dat zijn dienst de afgelopen jaren honderden dreigingen heeft onderzocht. "Het risico op een aanslag is daadwerkelijk aanwezig", zei hij.

Dat er nog geen aanslagen zijn geweest is volgens Bertholee te danken aan inzet van politie en justitie, maar ook aan 'puur geluk'.

Internet zwakke plek

De AIVD-baas ging ook in op cybersecurity. Volgens Bertholee is Nederland op dit vlak naïef. Hij vindt 'veiligheid belangrijker dan privacy'. De baas van de veiligheidsdienst geeft de cyberveiligheid in Nederland een 6 als rapportcijfer. "Het is voldoende, maar het kan zomaar een 5 worden."

Bertholee zegt het 'onverstandig' te vinden als de nieuwe wet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (in de volksmond sleepwet genoemd) er toch niet zou komen. Met die wet kunnen de inlichtingendiensten grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel aftappen. Volgens Bertholee is de huidige wet zo beperkend dat 'internet een zwakke plek vormt voor de nationale veiligheid'.

Systemen binnendringen

De AIVD heeft volgens Bertholee 'concrete aanwijzingen dat overheden van China, Rusland en Iran doelbewust in Nederlandse overheidssystemen of in systemen van internationale organisaties proberen te komen'.

De dienst werkt veel samen met inlichtingendiensten van andere landen, maar met de Verenigde Staten zegt Bertholee 'extra op te letten met het delen van informatie'. De Verenigde Staten zijn onder leiding van president Trump 'politiek onvoorspelbaar'.