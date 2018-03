AIVD: groter gevaar voor confrontaties extreemrechts en -links

De confrontaties tussen rechts- en links-extremisme worden grimmiger, waarschuwt de AIVD. Ook is er vaker sprake van digitale spionage in Nederland, onder andere via sociale media.

De confrontaties tussen extreemrechts en -links komen met name voor op sociale media als Twitter, maar steeds vaker zoeken extremisten elkaar ook op straat op. Dat staat in het jaarverslag van de AIVD over 2017.

Volgens de inlichtingendienst, die het sentiment in de maatschappij in de gaten houdt, kunnen demonstraties tegen asielzoekers bijvoorbeeld 'steevast rekenen' op een 'veelal niet aangevraagde' tegendemonstratie van (extreem)links.

Daarentegen gaat extreemrechts ook vaker de confrontatie aan met 'linkse' personen en groeperingen, zo stelt de AIVD. Het gaat dan vaak om onderwerpen als het immigratiebeleid, de islam of Zwarte Piet.

Geweld

Een beperkte groep binnen de rechts-extremistische scene is bereid geweld te gebruiken, maar dit komt niet of nauwelijks tot uiting. Extreemrechts is volgens de inlichtingendienst vooralsnog bezig met 'geweldloze of licht verstorende acties'. Eerder werden Pegida, Identitair Verzet en Erkenbrand genoemd als de belangrijkste extreemrechtse groeperingen.

Extreemlinks gebruikt vaker geweld, zo schrijft de AIVD: "De activiteiten van links-extremistische groeperingen kennen een grillig verloop met een wisselende intensiteit." Als voorbeeld worden de rellen rond de G20-top in Hamburg genoemd, waar ook Nederlanders voor zijn opgepakt en veroordeeld.

Thierry Baudet

Daarbij heeft extreemlinks vorig jaar een website gelanceerd met namen en gezichten van ambtenaren die werken bij de deportatiedienst Dienst Terugkeer en Vertrek. De werknemers werden door extreemlinks 'schrijftafelmoordenaars' genoemd die publiekelijk aan de schandpaal zouden moeten worden genageld.

Ook bekladde extreemlinks de voordeur van Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, met roze verf. Het was een protest 'tegen het verderfelijke gedachtegoed van Baudet'.

Digitale spionage

"Steeds meer landen proberen door middel van digitale spionage heimelijk informatie te bemachtigen", zo schrijft de geheime dienst verder. Er is een 'bovengemiddelde interesse' in ons land omdat Nederland dit jaar lid is van de VN-veiligheidsraad. Maar ook belangrijke bedrijven krijgen steeds vaker te maken met spionage.

Digitale spionage van andere landen richt zich ook op het benaderen van interessante Nederlanders via sociale media, zoals Linkedin. Via social media worden mensen benaderd om voor geld informatie te verkopen. De AIVD noemt China als voorbeeld. Dat land probeert zo aan bruikbare kennis te komen, zowel op economisch, militair als wetenschappelijk gebied.

Terabytes gestolen

Niet alleen ministeries krijgen te maken met digitale spionage. Ook hightech-bedrijven, energie-bedrijven en in de chemische sector krijgen te maken met digitale spionage. Bij digitale inbraken zijn 'terabytes aan vertrouwelijke gegevens gestolen', schrijft de AIVD.

Welke gegevens en bij welk bedrijf, is onbekend. Maar volgens de dienst gaat het om gegevens die een 'substantiële economische waarde vertegenwoordigen'.

'Klassieke' spionage

Volgens de AIVD is bijvoorbeeld vanuit Rusland en China ook sprake van klassieke spionage. Russische functionarissen verzamelen inlichtingen over economie, wetenschap en defensie. Ook waarschuwt de dienst voor Russische beïnvloeding "Rusland laat zich gelden in zijn streven om zich opnieuw te manifesteren als supermacht, bijvoorbeeld door middel van heimelijke politieke beïnvloeding."

Voorbeelden van dergelijke beïnvloeding worden in het jaarverslag niet genoemd, behalve de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Massavernietigingswapens

Landen als Iran, Syrië en Pakistan zoeken onder andere in Nederland naar technologie voor massavernietigingswapens. Al eerder kwam de militaire inlichtingendienst met een soortgelijke waarschuwing. Volgens de AIVD zijn vorig jaar 'meerdere verwervingspogingen' van goederen verhinderd. Meer details maakt de geheime dienst niet bekend.

Meer op rtlnieuws.nl:

Hoe wordt ons internet straks afgetapt? We vragen het de AIVD