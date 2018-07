Airbnb adverteert met paginagrote brief van echte Amsterdammer

Huizenverhuursite Airbnb is een grote campagne begonnen om van zijn negatieve imago in de hoofdstad af te komen. Vanaf vandaag hangen posters in de stad en staat er een paginagrote 'ingezonden brief' in diverse kranten.

In onder andere de Volkskrant en Het Parool staat een brief van Amsterdammer Eva Kaan die sinds 2016 haar huis verhuurt via Airbnb. In haar brief aan de 'Lieve Amsterdammers' beschrijft zij hoeveel plezier zij beleeft aan het verhuren van haar huis via de website.

'Het kwetst met oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb, terwijl ik er zoveel vreugde uit haal', schrijft Eva. De briefschrijfster hoopt dat ze Amsterdammers kan laten inzien dat haar b&b 'geen link heeft met de stereotype overlast-gevende toerist'. Aan nieuwszender AT5 vertelt zij dat binnenkort meer brieven volgen.

Onderaan de advertentie staat: "Amsterdamse hosts willen graag hun verhaal delen. Airbnb biedt ze daarvoor deze ruimte aan."

De brief is hoogst waarschijnlijk onderdeel van de grote campagne die Airbnb gisteren aankondigde in dagblad Het Parool. In de postercampagne die vanaf vandaag in de stad te zien is, geven Amsterdamse verhuurders tips over Airbnb en delen zij hun ervaring met vakantieverhuur.

Het bedrijf staat te boek als veroorzaker van massatoerisme en vindt dat onterecht. Volgens Airbnb valt het aantal toeristen dat via de website een slaapplek huurt in Amsterdam namelijk wel mee.

Woordvoerder Pieter Guldemond zegt in de krant dat minder dan 5 procent van de jaarlijkse bezoekers aan de hoofdstad een verblijf regelt via Airbnb. Bovendien zou zo'n 70 procent van die huurders buiten het stadscentrum verblijven.

Guldemond benadrukt dus dat de site zorgt voor meer spreiding en noemt de verhuursite daarom "een oplossing om massatoerisme tegen te gaan".

Het stadsbestuur ziet dat anders: volgens wethouders Laurens Ivens zorgt de verhuur wel degelijks voor extra overlast van toeristen. Begin dit jaar legde hij de woningverhuur via Airbnb in Amsterdam verder aan banden: huizenbezitters mogen hun woning maximaal 30 dagen per jaar verhuren via het platform.

Ook SP-fractievoorzitter Erik Flentge is het niet eens met de imago-campagne van Airbnb. Hij schrijft op Twitter: "Amsterdammers die overlast ervaren van onder andere Airbnb willen ook graag hun verhaal delen. Bieden jullie deze mensen ook ruimte in de krant, Airbnb?"

