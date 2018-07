Agenten gaan actievoeren: vanaf maandag geen bekeuringen

Geen licht op de fiets, wildplassen of geen voorrang verlenen: volgende week hoef je geen boete te verwachten van een politieagent. De politiebonden roepen agenten op om geen bonnen uit te schrijven voor dit soort overtredingen.

De bonden zijn het zat dat er nog steeds geen nieuwe cao is. De actie geldt voor heel Nederland en start op maandag 7.00 uur en duurt tot onbepaalde tijd. Alleen op de snelwegen en in heel gevaarlijke situaties zal de politie nog wel een bon uitschrijven.

De bonden willen niet meer verder praten met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de politietop. Zij voelen zich als 'blauwe citroenen' uitgeknepen door het kabinet.

Beter dan citroensap

Minister Grapperhaus liet vandaag weten zo snel mogelijk het cao-overleg te willen hervatten. "Jullie verdienen beter dan citroensap'', aldus de bewindsman tegen de groep betogers. Hij beloofde met een goed loonbod te komen. Het is dan wel nodig met elkaar in gesprek te blijven, zei de minister.

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het grootste probleem dat veel politiemensen buitengewoon ontevreden zijn over de verhouding met de politietop. "Mensen voelen zich jarenlang niet gehoord en niet gezien. Eerst dat oplossen en dan pas de cao", zegt hij.

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. "De werkgever zet in op flexibilisering maar in de praktijk komt dit er op neer dat vooral het personeel offers moet brengen en dat hier niets tegenover staat'', zei Van de Kamp eerder.

