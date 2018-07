Advies Mijnraad aan Wiebes: Groningse huizen snel versterken

De overheid moet 1500 Groningse huizen zo snel mogelijk versterken. Dat adviseert de Mijnraad aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De 1500 woningen voldoen niet aan de veiligheidseisen en daarom moet de overheid snel in actie komen, aldus de Mijnraad, een adviesorgaan van de minister op het gebied van delfstofwinning.

Volgens die veiligheidsnormen mag de kans op een dode als gevolg van een aardbeving niet hoger zijn dan de kans dat er iemand overlijdt bij overstroming in de rest van Nederland. En dus is actie nodig in het aardbevingsgebied.

Versterken als optie

De huizen daar zijn er slecht aan toe door de jarenlange gaswinning in Groningen. Volgens de adviseurs hebben 5700 huizen een verhoogd risico, maar voldoen ze nog wel aan de strikte norm. Daarom mogen de eigenaren kiezen of zij hun huis laten versterken, slopen of laten zoals het is. Want, zo staat in het rapport: "aan de ene kant staat de veiligheid voorop, maar aan de andere kant is een verbouwing niet prettig en wordt het aardbevingsrisico steeds kleiner."

Voor nog eens 2200 huizen is versterking volgens de Mijnraad een optie. De eigenaren van deze huizen mogen hier zelf voor kiezen. Het gaat om mensen die eerder toezeggingen hebben gehad, of er zijn verwachtingen gewekt, dat hun huis versterkt zal worden.

Omdat minister Wiebes heeft besloten de Groningse gaskraan uiterlijk in 2030 dicht te draaien, hoeven minder huizen versterkt te worden dan eerder werd gedacht. De risico's worden door de verlaagde gaswinning immers steeds kleiner. Waar eerder sprake was van 22.000 huizen, moeten er nu nog maximaal 9400 versterkt worden.

Regio er weer bovenop helpen

De Mijnraad benadrukt in het advies dat ook herstel van vertrouwen en rust nodig is. Naast een technisch advies ligt er daarom ook een advies om de Groningse regio er weer bovenop te helpen. Vertrouwen tussen 'politiek Den Haag' en de inwoners van het aardbevingsgebied moet 'blijvend hersteld' worden.

De aanpak van het versterken van woningen in het aardbevingsgebied leidde eind mei tot het opstappen van Nationaal Coördinator Hans Alders. Hij was het niet eens met het besluit van Wiebes om te wachten met het versterken van woningen tot het advies van de Mijnraad.