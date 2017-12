Advies: beter niet met de trein of met de auto

Op het spoor en op de weg worden nieuwe problemen verwacht door gladheid en sneeuwval. Het advies van Prorail en Rijkswaterstaat is: blijf thuis als dat enigszins mogelijk is. Op de weg wordt vooral een zware avondspits verwacht, omdat het in de middag opnieuw gaat sneeuwen.

Op dit moment is er geen sprake meer van code oranje. Vannacht is het droog en zijn er enkele opklaringen. In de ochtend kan het wel plaatselijk glad zijn door aanvriezing. De Verkeersinformatiedienst (VID) vreest daardoor een drukke ochtendspits.

Ga thuis werken

Rijkswaterstaat en Prorail adviseren thuis te werken als je die mogelijkheid hebt. Er is een aangepaste dienstregeling, dus er rijden minder treinen. Op de weg kan het eerst glad zijn en later op de dag wordt het slechter weer. Vooral de avondspits kan zeer zwaar worden, zeggen Rijkswaterstaat en de VID.

De KLM heeft wegens de verwachte sneeuw 122 vluchten gecanceld. Het gaat om retourvluchten van na 15.30 uur naar vooral Europese bestemmingen die niet doorgaan, laat een woordvoerder weten.

In de middag

Het nieuwe sneeuwgebied koerst vanaf de middag op Nederland af. Het is volgens het KNMI nog onzeker waar in het land het zwaartepunt komt te liggen. Het weerinstituut denkt 's ochtends vroeg meer zekerheid te hebben om met gedetailleerde informatie te komen. "De sneeuw is dan dichter bij Nederland en dan zijn er ook weer nieuwe computerberekeningen'', zegt het KNMI.

Vannacht wordt het geleidelijk droger en gaat het licht vriezen. Let op gladheid! Morgenochtend start droog, maar daarna: zie de beelden hieronder.

Voor maandag heeft het KNMI in elk geval waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de verwachte gladheid. Mogelijk gaat voor bepaalde delen van het land nog code oranje uit.

Zondag was er vrijwel de hele dag sprake van code oranje. Door de sneeuwval zijn er meer dan 150 ongelukken gebeurd op de weg.

ProRail kreeg tientallen meldingen van problemen op het spoor. Op Schiphol werden 282 retourvluchten van KLM gecanceld en vertrokken andere vluchten met vertragingen die opliepen tot wel vijf uur.

De problemen van zondag in beeld: