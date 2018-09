Acties voor politie-cao: agenten hinderen reizigers op Utrecht Centraal

Reizigers hebben weinig last van de politieactie op Utrecht Centraal Station. Agenten voeren actie voor een betere cao en een verlaging van de werkdruk.

Zo'n 100 agenten staan bij de verschillende ingangen van het station om aandacht te vragen voor een betere cao. Ze vormen een linie en blokkeren zo deels de ingang.

Zo 'blokkeren' agenten de ingang:

Op beelden is te zien dat reizigers weinig last hebben van de actie.

Reizigers moeten er soms wat slalommend naar binnen en er zijn een beetje opstoppingen, maar iedereen kan gewoon naar de trein of andere plaats van bestemming. De gemeente Utrecht heeft hierover ook afspraken gemaakt met de bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP. De actie duurt tot 10.00 uur.

De politiebonden zeggen dat de keuze voor Utrecht Centraal is gemaakt om een statement te maken. Ze dreigen ook op stations in andere steden actie te gaan voeren. Volgens de bonden voelt de gemiddelde burger zich veilig op Utrecht Centraal, maar is er forse politie-inzet nodig om dit te bereiken.

Opnieuw actie

Het is de zoveelste actie van agenten. De afgelopen tijd werden al minder boetes uitgedeeld en minder agenten ingezet bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden.

Afgelopen weekend liet de politie zich tóch zien na afloop van de wedstrijd van Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Dat gebeurde toen supporters van FC Utrecht vernielingen aanrichtten aan een hekwerk buiten het stadion.

