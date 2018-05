Acht mensen onwel in Transavia-vliegtuig, toestel maakt voorzorgslanding

Vakantievlucht HV163 van Amsterdam naar het Turkse Antalya heeft een voorzorgslanding gemaakt in Wenen, nadat acht passagiers onwel waren geworden.

​Het toestel was om 6 uur vanochtend vertrokken vanaf Schiphol. Een uurtje later werd in het vliegtuig omgeroepen of er medisch personeel in het toestel aanwezig was, zegt een van de passagiers tegen RTL Nieuws. "Later bleek dat er acht mensen onwel waren geworden."

Die zaten volgens hem verspreid door het hele toestel. In elk geval een persoon werd behandeld in het gangpad.

Ander toestel

Tegen de passagiers is na de tussenlanding in Wenen gezegd dat er een ander toestel komt om de passagiers naar Turkije te brengen. Transavia geeft aan dat ze zelf mogen weten of ze mee willen met het vervangende vliegtuig.

Van paniek aan boord is geen sprake geweest, zeggen passagiers. Na de landing in Wenen stonden er een paar ambulances klaar die de passagiers die onwel waren geworden, hebben meegenomen. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

Transavia geeft aan nog geen idee te hebben wat er precies is gebeurd in het vliegtuig. Het kan veel oorzaken hebben, zegt een woordvoerder. Het vliegtuig wordt vandaag teruggevlogen naar Amsterdam waar het uit voorzorg wordt onderzocht.

De route van het vliegtuig: