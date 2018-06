'ABN Amro negeerde signalen over witwassen bij klanten'

Ondanks sterke aanwijzingen dat klanten van de Belgische tak van ABN Amro zich schuldig maakten aan witwassen, deed de bank geen extra onderzoek naar die klanten. Opmerkelijk: de waarschuwingen kwamen van het kantoor dat spil was in de Panama Papers.

Dat blijkt uit interne communicatie van ABN Amro, in handen van Trouw. De verdenkingen van witwassen komen van Mossack Fonseca, dat bekend werd vanwege de Panama Papers. Daarin werden bedrijven en mensen onthuld die via dat trustkantoor hun geld in een belastingparadijs stalden.

Diamantmiljardair

Uit nieuw gelekte gegevens van de Panama Papers blijkt dat er klanten zijn waar zelfs Mossack Fonseca niet meer mee wilde werken, maar die nog wel gewoon klant van ABN Amro zijn.

Trouw schrijft bijvoorbeeld over de Israƫlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz. Hij wordt al jaren in verband gebracht met witwaspraktijken. Mossack Fonseca maakte bij een toezichthouder melding van mogelijk witwassen door Steinmetz en 31 bedrijven die aan hem gelieerd zijn.

Lening

Vijf van die bedrijven duiken volgens Trouw op in de Panama Papers in relatie tot een lening bij de Belgische tak van ABN Amro. Ze zouden gezamenlijk garant staan voor een krediet van 100 miljoen dollar, een lening die nog altijd actief is. De signalen leidden volgens de krant niet tot extra onderzoek bij de bank.

ABN AMRO zegt in een reactie aan de krant dat zij geen mededelingen doen 'over – al dan niet – klanten'.

Meer op rtlnieuws.nl: