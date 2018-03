Aantal taps geheime dienst in 15 jaar meer dan vervijfvoudigd

De geheime diensten AIVD en MIVD zijn de afgelopen 15 jaar steeds meer gaan tappen. Het aantal taps is van 2002 tot 2017 meer dan vervijfvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken die voor het eerst naar buiten zijn gebracht.

Het gaat om telefoontaps, internettaps of microfoontaps. Het ministerie benadrukt dat het dus niet om het aantal verdachten gaat. "De afgelopen jaren is het communicatielandschap veranderd, mensen hebben veelal meerdere (mobiele) apparaten. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken."

Het ministerie verklaart de toename ook door 'de toegenomen dreiging op het gebied van contra-terrorisme, cyber en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa'.

Via de rechter

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Ank Bijleveld (Defensie) besloten eind januari de tapgegevens jaarlijks in het voorjaar te publiceren. Dat was een overwinning voor burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die al vier jaar de overheid via de rechter probeerde te dwingen om deze statistieken openbaar te maken.

Rejo Zenger van Bits of Freedom zei toen 'zeer blij' te zijn met de beslissing van de ministers. Het is volgens hem erg belangrijk dat deze cijfers worden gepubliceerd: "De geheime diensten doen veel in het geheime en dat is prima. Het weinige dat openbaar kan, moet ook openbaar zijn. Op die manier kunnen we het functioneren van de diensten controleren."

Het publiceren van de tapstatistieken van de geheime dienst gebeurt ook in onder andere het Verenigd Koninkrijk, België, en Duitsland.

De nieuwe aftapwet: wat er mee kan en wat er tegen is:

Wat houdt de nieuwe aftapwet eigenlijk in? Waar mag de geheime dienst allemaal digitaal gaan meekijken? En wat is er zo tegen die wet dat daar een referendum voor nodig is? Bekijk hier de uitleg.

Meer op rtlnieuws.nl: