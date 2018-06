Aantal geiten blijft fors stijgen: 'Geitenmelk is geen hype'

Minder koeien, minder schapen, maar het aantal geiten blijft maar stijgen. In vijf jaar tijd nam het aantal geiten met zo'n 45 procent toe. "Nederlandse geitenmelk wordt internationaal gezien als de beste."

Afgelopen jaar kwamen er ruim 64.000 (12 procent) bij en groeide het aantal dieren naar ruim 597.000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"De reden is gewoon vraag en aanbod", verklaart geitenhouderij-expert Wilma Wolters tegen RTL Z. "De geitenmelkprijs was de afgelopen jaren goed, terwijl de prijs van bijvoorbeeld koemelk onder druk stond."

Geitenproducten in de lift

In 2017 was de prijs voor een kilo geitenmelk met 70 cent ongeveer het dubbele van een kilo koemelk. Geitenhouders zijn nooit gebonden geweest aan melkquota en ondertussen winnen geitenproducten aan populariteit. Volgens de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) is in 2016 300 miljoen kilo geitenmelk geproduceerd. In 2000 was dat nog 75 miljoen kilo.

"Het is een sector met economisch goede vooruitzichten", vat woordvoerder Esther de Snoo van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) samen. "Geitenmelk is een gezond product in opkomst. Het is een langetermijntrend, geen hype. Boeren investeren, omdat ze denken dat de vraag alleen maar blijft toenemen."

Van Albert Heijn tot Aziƫ

Dat zie je ook terug in de supermarkt. Albert Heijn voegde vorig jaar zo'n twintig geitenkaasproducten toe aan het assortiment en de omzet van deze kazen steeg met 20 tot 25 procent.

"Bovendien doen Nederlandse zuivelondernemers goede zaken in het buitenland", vertelt Wolters. "In Aziƫ is bijvoorbeeld veel vraag naar melkpoeder gemaakt van geitenmelk. Het liefst Nederlandse melk, want die van ons wordt internationaal gezien als de beste."

Bokje als bijproduct

De groei van het aantal geiten betekent ook meer bokjes, een 'hinderlijk bijproduct' voor melkveehouders. Ze geven geen melk en in Nederland is er weinig vraag naar geitenvlees. Afgelopen jaren ontstonden diverse initatieven om geitenvlees op de kaart te zetten. Voorbeelden zijn het Geitenbokjesdiner en boerderij De Bokkenbunker.

Koeien, schapen en varkens

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat het aantal koeien in dit jaar voor het eerst sinds 2013 weer onder de vier miljoen komt. Tussen 2014 en 2016 groeide de rundveestapel even door het loslaten van de melkquota, maar daardoor kregen we een overschot aan fosfaat.

In 2017 trad het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking en moesten boeren hun koeien van de hand doen. Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen, ruim 178.000 (4 procent) minder dan een jaar eerder. Desondanks deden melkboeren goede zaken.

Het aantal varkens nam afgelopen jaar toe met 1 procent tot ruim 12,5 miljoen dieren. Verder zijn er 22 procent minder schapen dan vijf jaar geleden. Dit jaar werden ruim 810.000 schapen geteld.