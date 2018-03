'20 miljoen euro voor nieuwe aftapwet is veel te weinig'

Woensdag wordt, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen, het referendum over de nieuwe inlichtingenwet gehouden. Op basis van die wet kunnen massaal internetverkeer en telefoons worden afgetapt. Maar volgens IT-experts is er voor die wet veel te weinig geld beschikbaar.

Er ligt 20 miljoen euro klaar voor de wet, die door tegenstanders al de 'sleepwet' is genoemd. Te weinig, zeggen experts in het FD.

Tachtig taps met 20 miljoen

Volgens Ludo Baauw, bestuurder van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP), is alleen al voor de opslag van alle data die inlichtingendiensten onder de nieuwe wet mogen verzamelen 1,5 miljoen euro per jaar nodig.

Ook het aannemen van netwerkspecialisten en data-analisten gaat miljoenen kosten, net als de aanpassingen die bedrijven moeten maken aan hun netwerken. Zeker als grotere geografische gebieden worden afgetapt - iets waar de wet specifiek op gericht is - zal het budget snel op zijn. IT-beveiliger Frank Breedijk rekent in de krant uit dat 20 miljoen dan net genoeg is voor tachtig taps.

SP-Kamerlid Ronald van Raak erkent dat de 'Commissie Stiekem' de financiële paragraaf van de zogeheten sleepwet 'met de natte vinger' heeft geschreven.

