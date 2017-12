18 miljoenste Nederlander in 2031, bevolking stijgt vooral door migratie

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien. In 2060 zullen er naar verwachting 18,4 miljoen mensen in ons land wonen. De groei komt vooral door migratie.

Dat blijkt uit een prognose van het CBS. In de toekomst zullen er vooral meer ouderen en mensen met een migratie-achtergrond zijn. Het CBS verwacht de 18 miljoenste Nederlander in 2031. Op 29 november tikte de Nederlandse bevolkingsteller 17.171.717 miljoen inwoners aan.

Hoeveelste Nederlander ben jij?

Zoek aan de hand van je geboortedatum op hoeveel inwoners er in Nederland waren op jouw geboortedatum

Het CBS zegt dat de bevolking in ons land groeit doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken. De komende jaren worden wel meer kinderen geboren, maar dat zijn er niet genoeg om het sterftecijfer - dat intussen ook groeit - te compenseren.

Minder mensen uit Marokko en Turkije

Het aantal mensen met een Nederlandse achtergrond daalt. In 2017 heeft 23 procent een westerse of niet-westerse migratie-achtergrond, in 2060 is dat naar verwachting 34 procent.

Volgens het CBS zijn er vooral veel arbeids- en studiemigranten uit andere EU-landen en Azië. Ook kwamen meer asielzoekers naar Nederland. Het aantal mensen uit Marokko, Turkije en Suriname nam juist af.

