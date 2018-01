10 miljoen euro aan stormschade

De westerstorm die gisteren over het land trok, heeft voor tien miljoen euro aan schade aangericht. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars tegen RTL Nieuws.

Het gaat om een eerste schatting, zegt Rudi Buis. "Het gaat om particuliere schade, dus om auto's en woningen. De schade aan bedrijven zit er nog niet bij en ook bijvoorbeeld de boten in Urk moet er nog bij komen. Dat zijn misschien nog eens tonnen extra."

Gemiddeld kosten stormen jaarlijks 50 miljoen euro.

Boom op huis

De Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij schade, is tijdens de storm 27 keer uitgerukt. In vijf gevallen was een boom op een huis gewaaid.

De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland.

De eerste stormschade van 2018:

Omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen en zelfs een gevel die door de storm naar beneden is gekomen.

