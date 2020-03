Ömer is verloskundige: 'Een Turkse man, dat is schrikken voor toekomstige ouders'

Het was ook niet gelogen, die droom om gynaecoloog te worden. "Die was ontstaan toen ik op mijn 13de met mijn ouders meeging naar het ziekenhuis. Mijn ouders waren vanuit Turkije naar Nederland gekomen en beheersten de taal niet goed, dus bij belangrijke afspraken moest ik mee om te tolken."

Baarmoederhalskanker

"Mijn moeder had baarmoederhalskanker. Ik herinner me dat we bij de gynaecoloog zaten en dat hij vertelde dat ze uitzaaiingen had in haar baarmoeder. 'Als ze niet geopereerd wordt, dan gaat ze dood', was de boodschap die ik aan haar moest overbrengen."

"De arts ging even de kamer uit om mij daar de tijd voor te geven. Nadat ik het slechte nieuws had verteld, zei mijn moeder: 'Als jij nou later gynaecoloog wordt, dan kan jij je moeder helpen'."