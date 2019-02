Minidarmpjes voorspellen werking medicijn bij taaislijmziekte

Passende medicatie

De resultaten van het onderzoek bieden met name hoop aan mensen die een zeldzame mutatie van taaislijmziekte hebben. "Bij hen was het heel moeilijk dat ze nooit aan onderzoeken konden meedoen", zegt Vincent Gulmans, voorzitter van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. "Er zijn wel medicijnen beschikbaar, maar niet voor deze mensen."

Met de minidarmpjes kan ook voor deze patiënten worden gezocht naar passende medicatie. Daar is Gulmans blij mee. "Je kunt voorspellen of mensen wel of niet zullen reageren op de medicijnen. Je kunt er een veel grotere groep mee bereiken en je kunt ook nog eens veel gerichter kijken wat wel en niet werkt."

Zweetfunctie

Door een goede behandeling leeft de patiënt mogelijk jaren langer en is de kwaliteit van leven ook veel beter. Dat heeft dit onderzoek ook al bewezen. Gulmans: "We hebben voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld op een longtransplantatielijst stonden en daar weer af konden, die elk jaar in het ziekenhuis lagen en nu helemaal niet meer."