Zo'n sixpack als Giel Beelen heeft, is dat nou gezond?

Beelen filmde het proces, bijvoorbeeld als hij aan het trainen was in de sportschool. Op onder meer Instagram krijgt hij complimenten voor zijn prestatie. "Iedereen kan dit, als je het wilt", zegt de dj er zelf over.

Reserves uitputten

Kunnen is één, maar is het ook gezond? We legden de vraag voor aan sportdiëtiste Annelies van den Hoven. "Het is niet zo dat je, als je je buikspieren maar heel veel traint, een sixpack krijgt", zegt ze. "Met een vetlaagje op je buik, zie je de spieren niet. Je moet ze droog trainen, zoals dat heet."

Dat droog trainen doe je - heel kort door de bocht - door weinig te eten. Anthony, de personal coach van Giel Beelen, gaf al toe bij RTL Late Night: dat is niet de gezondste levensstijl. Zeker niet in de laatste week voor de onthulling, toen de dj dagelijks nog maar 1200 calorieën binnenkreeg.

Vetmassa

"Één week kun je prima doen op 1200 calorieën", zegt Van den Hoven. "Daarmee put je de reserves uit die je lichaam nog heeft en worden je buikspieren zichtbaar."

Toch is het niet iets dat ze in haar eigen praktijk adviseert. "Als je te lang zo weinig binnenkrijgt, verlies je niet alleen vetmassa, maar ook spiermassa. En het vet in je lichaam heeft ook een functie. Niet voor niets is het vetpercentage van een man normaal tussen de 10 en 20 procent en bij een vrouw tussen de 20 en 30 procent."