Levensverlengende chemo of niet? 'Ik snapte dat mijn man het niet wilde'

"Dat is een lastige keuze. Van chemo ben je niet alleen tijdens de behandelingen ziek, maar ook daarna. Kies je dan voor de kans om langer te leven, in de wetenschap dat je wel heel veel ziek zult zijn, of kies je voor meer fitte dagen zonder de kans op een langer leven?"

Overlevingsdrang

Bij Joyce was de overlevingsdrang zo groot, dat ze al tijdens het gesprek zei dat ze waarschijnlijk voor de chemo zou gaan. "Ik was veel te jong, ik had twee kleine kinderen, dat wilde ik niet opgeven."

De behandeling, bestaand uit zes kuren, viel Joyce zwaar. "Ik had veel zenuwpijn in mijn handen en voeten. Daarom hebben ze de laatste keer een lichtere dosis gegeven. Ook moest een kuur uitgesteld worden omdat mijn lichaam niet genoeg hersteld was van de vorige."

Tumor weg

Maar de chemo had een beter effect dan iedereen had durven hopen: halverwege de behandeling was al op de scan te zien dat de tumor weg was en ook van de uitzaaiingen weinig meer over was. "Na de behandelingen werd er weer een scan gemaakt, en toen zagen ze helemaal niets meer. Dat had mijn arts nog nooit meegemaakt en voor ons was dat natuurlijk groot feest."

Genezen is Joyce niet, en dat wordt ze waarschijnlijk ook niet. Elk moment kan de kanker terugkomen. "Dat is moeilijk. Toen ze zeiden dat ik mogelijk nog een jaar te leven had, wist ik waar ik aan toe was. Nu leef ik met de dag. Een vakantie plannen durf ik inmiddels wel weer, ook dat kostte tijd, maar altijd is er het 'wat als' in mijn achterhoofd. En waar iemand anders ergens pijn heeft en denkt dat het spierpijn is, denk ik: het zal toch niet terug zijn?"

Gevolgen chemokuur

Ook merkt ze de gevolgen van de chemokuur nog elke dag. De zenuwpijn in haar handen en voeten is nooit meer weggegaan. Een knoop in een knoopsgat doen doet pijn. Dingen vasthouden gaat moeilijk. Lang lopen lukt niet. Ook is ze moe, heeft ze een slechtere conditie, heeft ze blaasproblemen en is haar geheugen zo slecht dat ze briefjes moet schrijven om dingen niet te vergeten. "Maar dat kan me geen reet schelen. Ik ben er ruim zes jaar later nog. Ik kan behoorlijk normaal functioneren en genieten van de kinderen."

Wat zou Joyce anderen adviseren die in een zelfde situatie zitten? "Dat vind ik heel moeilijk. Iedereen moet zijn eigen weg bewandelen. Ieders verhaal is ook anders: de leeftijd, de kans dat een chemokuur echt verlenging kan bieden... Het heeft bij mij natuurlijk heel goed uitgepakt. Maar andere mensen hebben ook chemo’s, zijn er goed ziek van en overlijden toch snel daarna. Ik wil mensen geruststellen met mijn verhaal: het kan goed uitpakken, maar dat betekent niet dat chemo voor iedereen de beste keuze is."

'Hans koos voor kwaliteit van leven'