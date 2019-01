Kinderopvang laat peuters op blote voeten in sneeuw lopen: 'Slapen ze goed van'

Thermofysioloog Boris Kingma van TNO is niet bekend met de methode of met wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Wel zegt hij dat koude of warme ledematen bij volwassenen in elk geval niet helpen om in slaap te vallen. "Als de kinderen in het kinderdagverblijf hierna wel beter slapen, dan vermoed ik dat dat niet komt door de kou, maar doordat ze iets spannends hebben meegemaakt en daar extra moe van zijn geworden."

Pijnprikkel vermijden

Volgens Kingma is het voor de vraag of het kwaad kan vooral belangrijk hoe lang de kinderen in de sneeuw hebben gelopen. "Als je het eventjes doet, dan denk ik niet dat het gevaarlijk is. Dan hebben ze koude voeten, die droog je af en dan warmen ze weer op. Duurt het langer, dan wordt de prikkel een pijnprikkel. Vergelijk het maar met wat er gebeurt als je zelf sneeuw vastpakt met je handen. Als je dat eventjes doet, dan is het koud, maar dat gaat prima. Houd je je handen een minuut in de sneeuw, dan voel je dat dat niet verstandig is."

"Minder dan een halve minuut, daar zie ik dus geen kwaad in. Al zou ik ze persoonlijk niet zonder broek en in een luier naar buiten laten gaan."

Volgens Hestia zijn de foto's ook met de ouders van de kinderen gedeeld, en zijn daar geen negatieve reacties op gekomen. "Ouders die voor Hestia kiezen, kennen ons beleid."