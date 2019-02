Gepeste Kaya deelt 'liefdesbrieven' uit: 'Mensen schrikken zich kapot'

Schrikken

En dus stond ze vanochtend met 400 'zogenaamde liefdesbrieven' op het station. "Mensen schrokken echt", zegt ze. "Ze verwachtten een lieve brief of iets, en ik bereid ze ook niet voor op de boodschap." Kaya zag mensen huilen, emotioneel worden. "Supermooi om te zien, door het schrikeffect was het heel puur." Sommigen deelden ook hun verhaal. "Een vrouw vertelde over haar zoon, die heel erg is gepest."

De brieven waren ingrijpend, vindt Kaya. "Er waren mensen die vertellen over de momenten waarop ze aan zelfdoding dachten. Dat vond ik heftig, het maakte me aan het huilen. Dat zulke lieve, mooie mensen aan zulke erge dingen denken omdat ánderen hen het leven zuur maken. Omdat ánderen hen zeggen dat ze niets waard zijn..."

Littekens

Kaya wil laten zien dat pesten nog steeds voorkomt. En dat het littekens achterlaat. Maar alle brieven eindigen met een positieve noot. "De mensen die gepest werden, zijn stuk voor stuk sterker geworden."

Net zoals zijzelf. "Ik sta er. Ik maak YouTube-video's om mijn verhaal te doen en laat me door niemand tegenhouden. En weet je? Ik hoop ergens dat mijn pesters me hebben gezien. Of dat ze mijn brief op de een of andere manier lezen en dat ze denken: dat had ik niet moeten doen."