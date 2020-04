Cao-lonen blijven flink doorstijgen

Met name makelaars en andere verhuurders en verkopers van onroerend goed deden goede zaken. Zij kregen er gemiddeld 5,6 procent loon, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gunstige loonontwikkeling

Ook in de horeca en de industrie was de loonstijging bovengemiddeld met ruim en net 4 procent. De cao-lonen van werknemers in de energievoorziening en financiële dienstverlening was juist minder dan 2 procent.

De lonen stegen bij gesubsidieerde instellingen relatief het minst, met 2,6 procent. In het eerste kwartaal van vorig jaar stegen de lonen daar juist het meest. Met name de loonontwikkeling bij particuliere bedrijven is een stuk gunstiger dan in 2019.