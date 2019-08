Onverwacht 30.000 euro rijker: hoe vind je een 'verborgen' spaarrekening?

Een zogenaamd 'slapend tegoed' is een bankrekening waarmee lange tijd niets is gedaan en waarbij er geen contact meer is tussen bank en rekeninghouder. Dit soort rekeningen ontstaan bijvoorbeeld doordat rekeninghouders overlijden, verhuizen of de rekening vergeten.

"Het zijn vaak de erfgenamen die op zoek gaan naar dit soort slapende tegoeden", zegt Wijkstra. Speciaal voor die mensen heeft de NVB het Loket Slapende tegoeden in het leven geroepen. Bij dit loket kunnen erfgenamen checken of er nog een rekening op naam van een overledene staat waar zij mogelijk recht op hebben, maar niet precies weten bij welke bank dit zou moeten staan. Exacte cijfers over de hoeveelheid slapende tegoeden heeft de belangenorganisatie niet. "We zijn enkel een doorgeefluik en houden geen cijfers bij."