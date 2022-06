Dit is waarom de zeespiegel aan de Nederlandse kust steeds sneller stijgt

Buienradar voor zeespiegelstijging

Aangezien de zeeën en oceanen met elkaar in verbinding staan, kan de lokale zeespiegel natuurlijk niet al te sterk uit de pas blijven lopen met het wereldgemiddelde. Marjolijn Haasnoot, zeespiegelexpert bij Deltares, zegt erover: "We zaten te wachten op deze versnelling in de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust, het zit in alle scenario's en is in lijn met wat we wereldwijd zien."

Haasnoot verwacht dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust nog sneller zal gaan stijgen, "want de snelheid waarmee zeespiegel stijgt, gaat hier nog steeds langzamer dan wereldwijd." In de verdere toekomst hangt de zeespiegelstijging vooral af van de mate waarin we de CO2-uitstoot weten te beperken en wat er als gevolg daarvan gebeurt met de ijskappen van Groenland en vooral Antarctica.

Aanpassen aan water

Beter inzicht in de regionale zeespiegelstijging is volgens Haasnoot belangrijk om te weten hoe we ons als land moeten aanpassen aan een verdere zeespiegelstijging. "Een beetje als Buienradar: gaat het regenen of niet? Dankzij studies als deze weten we beter wat ons op de middellange termijn te wachten staat wat betreft zeespiegelstijging aan onze kust."