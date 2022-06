Wil je iets doen aan klimaatverandering? 'Praat erover'

Sommige mensen zullen zeggen: we hebben lang genoeg gepraat. We hebben actie nodig.

"Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Maar hoe gaan we actie ondernemen als we er niet over praten? Uit enquêtes blijkt dat de meeste mensen zich zorgen maken over klimaatverandering, maar als dan gevraagd wordt of ze erover praten met mensen in hun omgeving, is het antwoord vaak nee.

En er zijn natuurlijk verschillende vormen van communicatie, zoals praten en schrijven. Maar ook door je gedrag communiceer je met anderen. Wist je dat zonnepanelen besmettelijk zijn? De beste manier om te voorspellen of iemand zonnepanelen heeft, is kijken of er in hun buurt ook zonnepanelen liggen."

De grootste gevolgen van klimaatverandering komen later, terwijl we nú moeten investeren om dat te voorkomen. Dat blijft toch een lastige boodschap?

"Ja, het klopt dat de gevolgen van verdergaande opwarming steeds heviger worden, maar laten we niet vergeten dat de opbrengsten van emissiereductie ook nu al groot zijn. Denk alleen al aan de de gezondheidsvoordelen als we minder en schonere vormen van energie gaan gebruiken. Luchtvervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen is de oorzaak van bijna 9 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. En emissiereductie hoeft ook niet altijd pijnlijk en moeilijk te zijn. In Amerika werken nu al meer mensen in de duurzame energiesector dan in de fossiele industrie."