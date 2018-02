Ziekenhuis noemt werk 'dweilen met de kraan open' en doet aangifte tegen tabaksindustrie

Een opmerkelijke stap van het Amsterdamse Ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek: het gaat als eerste ziekenhuis in Nederland aangifte doen tegen de tabaksindustrie.

Vier grote tabaksfabrieken in Nederland worden aangeklaagd wegens zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen van kankerpatiënten.

Wet omzeilen

René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, noemt het werk van zijn ziekenhuis 'dweilen met de kraan open' zolang er bedrijven zijn die willens en wetens de wet omzeilen om mensen verslaafd te maken. Medema roept alle ziekenhuizen op het voorbeeld van het Antoni van Leeuwenhoek te volgen.

Advocaat van het ziekenhuis is de bekende strafpleiter Bénédicte Ficq, die ook al partijen bijstaat die eerder aangifte deden tegen de tabaksindustrie, zoals KWF Kankerbestrijding en enkele longpatiënten.

Preventieve, voorlichtende taak

Ficq is blij met de aangifte, blijkt uit haar reactie op de website van het AvL: "Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn", zegt ze.

"Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm.''

Openbaar Ministerie: complexe zaak

De tabaksindustrie zou in sigaretten kleine gaatjes maken, zodat meetapparatuur minder schadelijke stoffen detecteert dan een roker echt binnenkrijgt. Deze zogenoemde sjoemelsigaret bevat een maximale hoeveelheid nicotine, de belangrijkste verslavende stof in tabak.

Hoe een sigaret een sjoemelsigaret kan worden:

Voor alle duidelijkheid even, over die sjoemelsigaret: die heeft dus niets te maken met sjoemelsoftware in e-sigaretten maar wel met een trucje in levensechte sigaretten van papier en tabak. En dat trucje werkt zo.

Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of het daadwerkelijk tot vervolging over gaat. Een woordvoerder noemt de zaak in het AD juridisch gezien 'complex'. Er wordt nog steeds onderzocht of de zaak 'strafrechtelijk haalbaar' is.

Roken in Nederland: Volgens het CBS en het Trimbos-instituut loopt het aantal rokers in Nederland terug. Zo'n vijftien jaar geleden rookte 10 procent van de Nederlanders iedere dag minstens 20 sigaretten, nu is dat 4 procent. Ook het aantal matige rokers is flink gedaald: van 18 naar 14 procent. Het percentage niet-dagelijkse rokers is al jaren gelijk: 5 tot 6 procent. Roken op kantoor en in de trein, in 2003 kon het nog Het is bijna niet meer voor te stellen: roken op je werkplek. In 2004 werd het verboden. Relatief vaak kanker Rokers overlijden relatief vaak aan kanker, en dan vooral longkanker. Maar ook hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten komen bij rokers vaker voor. Naar schatting 11 procent van de zware rokers overleed voor zijn 65ste aan kanker (bij 5 procent was dat longkanker) en 5 procent aan een hart- of vaatziekte. Van de mensen die nooit gerookt hadden, overleed 3 procent voor zijn 65ste aan kanker en 1 procent aan een hart- of vaatziekte. Roken is een belangrijke doodsoorzaak voor mensen onder de 80. Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren vier op de tien sterfgevallen van mensen onder de 80 in Nederland zijn veroorzaakt door tabak.

Drie tips om te stoppen met roken:

Voor het eerst zijn er keiharde cijfers: één op de vier zware rokers overlijdt voor zijn 65ste.