Toch geen kankerwaarschuwing op koffie: Californië verwerpt vonnis

De gezondheidsautoriteiten in Californië staan op het punt een uniek besluit te nemen. Ze willen het vonnis van de rechter van tafel vegen waarin wordt bepaald dat er geen koffie meer mag worden verkocht zonder kankerwaarschuwing.

Onzin, zeggen de ambtenaren van het agentschap dat het gevaar voor de volksgezondheid moet afwegen. Ze willen de consument voor eens en voor altijd duidelijk maken dat die zonder angst koffie kan drinken.

Chemische verbinding

Eind maart oordeelde de rechter in Los Angeles dat Starbucks en andere koffieverkopers een waarschuwing op bekers en verpakkingen moeten zetten vanwege de aanwezigheid van acrylamide in koffie, een chemische verbinding die door het branden ontstaat.

In Nederland liet het Voedingscentrum na de uitspraak direct weten dat de voordelen van het koffiedrinken ruimschoots opwegen tegen de nadelen. "Dierstudies laten zien dat acrylamide kankerverwekkend kan zijn, maar of die conclusie meteen doorgetrokken kan worden naar mensen weet niemand. Wij zeggen in ieder geval dat een paar koppen koffie per dag prima kan. Wat wij mee laten wegen, is dat de Gezondheidsraad twee jaar geleden vond dat het drinken van koffie positieve effecten kan hebben."

Onvoldoende bewijs

Dat het met de gevaren van koffie inderdaad reuze meevalt, baseren de gezondheidsautoriteiten in Californië op een deze week verschenen rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die veegde duizend onderzoeken naar de gezondheidseffecten van koffie bij elkaar en stelt vast dat er onvoldoende bewijs is om te kunnen zeggen dat koffie kanker veroorzaakt.

Wel herhaalde de WHO de boodschap dat het ongezond kan zijn om heel hete vloeistoffen te drinken. Drink je je koffie of thee liefst heel heet, dan is er een verhoogd risico op het onstaan van slokdarmkanker.

