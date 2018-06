Sigaretten veel schadelijker dan fabrikant aangeeft

Sigaretten zijn nog schadelijker voor de gezondheid dan de tabaksfabrikanten zelf aangeven. Rokers krijgen veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen dan tot nu toe werd aangenomen.

Voor de meeste sigaretten geldt dat ze ongeveer drie keer meer schadelijke stoffen bevatten dan op de verpakking staat vermeld. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM waarbij de piepkleine ventilatiegaatjes werden afgeplakt die bij de meeste sigaretten in het filter zitten.

Andere meetmethode

Het RIVM besloot op deze manier honderd merkvarianten sigaretten te testen omdat er veel kritiek was op de oude meetmethode. Volgens de nieuwe methode zijn de teergehaltes 2 tot 26 keer groter dan op de oude manier werd gemeten. De nicotinegehaltes zijn 2 tot 17 keer groter; het aandeel koolmonoxide ligt 2 tot 20 keer hoger.

Geen enkele sigaret bevatte bij de nieuwe meting minder teer, nicotine of koolmonoxide dan volgens de oude methode werd gemeten, stelt het RIVM vast. "Op die van één sigaret na komen alle gemeten waarden boven de wettelijk vastgestelde maxima uit."

Meten 'zonder gesjoemel'

Het RIVM-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Hij is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek en laat in Europees verband nagaan of sigaretten voortaan 'zonder gesjoemel' kunnen worden gemeten.

De zogeheten ISO-methode, de meetwijze die tot nu toe wordt gebruikt, leidt tot een onderschatting van de hoeveelheden schadelijke stoffen die een roker binnenkrijgt. "De commissie die deze methode heeft opgesteld", zegt het RIVM, "wordt in grote mate beïnvloed door de tabaksindustrie." Daarom stelt het instituut een nieuwe, onafhankelijke meetmethode voor.

Gaatjes open, gaatjes dicht

De ISO-meetmethode die de fabrikanten gebruiken, is door de Europese Unie voorgeschreven. De ventilatiegaatjes blijven daarbij open, maar in de praktijk dekken rokers ze gedeeltelijk af met hun vingers en lippen. Daardoor krijgen ze meer schadelijke stoffen binnen dan op de verpakking staat.

Moderne sigaretten: verslavender én giftiger dan je denkt

