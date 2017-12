Broodje kebab is gered: Europarlement blijft fosfaten toestaan

Het broodje kebab mag gewoon in de handel blijven. Het Europees parlement is tóch niet akkoord gegaan met een verbod op het toevoegen van fosfaten aan vlees dat aan grote spiezen wordt gegrild, zoals kebab en gyros.

Voor dat verbod was in het parlement een absolute meerderheid nodig van 376 stemmen. Het werden er 373: drie te weinig. Vooral in Duitsland zal na de uitslag een zucht van verlichting opgaan: daar is het broodje döner één van de meestgegeten snacks buitenshuis. Het is een sector waarin tienduizenden mensen werken.

Fosfaten zijn hulpstoffen die in de voedingsindustrie onder meer worden gebruikt om producten langer houdbaar te maken. Maar ze kunnen ook vocht vasthouden, waardoor vlees zwaarder wordt en malser lijkt.

Schadelijk voor de gezondheid

Een teveel aan (toegevoegde) fosfaten kan schadelijk zijn voor de gezondheid, zeggen deskundigen: het zou de werking van de nieren beïnvloeden en hart- en vaatziekten in de hand werken. Daarom zijn er Europese regels die de hoeveelheid fosfaten in voedingsmiddelen aan een maximum binden.

De discussie over kebab was eigenlijk ontstaan doordat het Europarlement een maas in die wet wilde dichten. Merkwaardig genoeg bleek namelijk dat de regels niet golden voor diepvriesproducten. En de meeste kebab-spiezen worden als diepgevroren product aangeleverd, zodat fabrikanten er net zo veel fosfaten aan kunnen toevoegen als ze zelf nodig vinden.

EU onderzoekt ban op fosfaat in kebab