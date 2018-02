Bol.com gestopt met verkoop van lachgas

Lachgas wordt door jongeren gebruikt als drugs en daarom is webwinkel Bol.com gestopt met het verkopen van lachgaspatronen.

Een woordvoerder van Bol.com bevestigt het bericht hierover van NH Nieuws. De webwinkel merkt dat de patronen 'steeds meer in opspraak raken'. Het lachgas, eigenlijk bedoeld voor slagroomspuiten, wordt in ballonnetjes leeggespoten en dan ingeademd.

Duizeligheid en kans op verslaving

In december waarschuwden het Trimbos-instituut en Bonger Instituut dat jezelf zo voor de lol drogeren niet zonder gevaar is. Jongeren kunnen tijdens kort gebruik last hebben van hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Ook komt verwardheid, misselijkheid en de behoefte om opnieuw lachgas te nemen voor.

Op langere termijn krijgen gebruikers last van concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen. Er is ook kans op verslaving bij mensen die vaker lachgas gebruiken. Minister Bruins van Zorg wil de verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen verbieden.

Geen leeftijdsgrens

Bol.com reageert daar nu op. De patronen zijn sinds vorige maand niet meer te koop. "​Onderscheid maken in leeftijd onder onze klanten is niet iets dat wij zullen doen, dus vandaar het besluit om het volledig uit onze winkel te halen", zegt een woordvoerder.

'Het tintelt en het wordt zwart voor je ogen':

"Wij deden wel dertig patronen op een avond. Eigenlijk ga je gewoon helemaal stuk." Vlogger Ipek was een grootgebruiker van lachgas, maar inmiddels is ze ermee gestopt.

