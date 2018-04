Amsterdams ziekenhuis maakt zelf goedkoper alternatief voor peperduur medicijn

Het AMC in Amsterdam gaat zelf een medicijn bereiden voor patiënten met een zeldzame stofwisselingsziekte. Zorgverzekeraars gaan het nieuwe middel vergoeden, meldt het academische ziekenhuis.

Het medicijn van het AMC is vergelijkbaar met het peperdure middel van farmaceut Leadiant, dat sinds begin van deze maand niet meer wordt vergoed. Tot voor kort ontvingen patiënten het middel dat onder de naam CDCA op de markt is, via de apotheek voor ongeveer 30 tot 40.000 euro per jaar. De prijs daarvan is volgens het AMC in korte tijd vervijfvoudigd.

CTX

Het middel is bedoeld voor de behandeling van de zeldzame ziekte CTX, ofwel cerebrotendineuze xanthomatose. Daarvan zijn in Nederland ruim 60 patiënten. Als patiënten het medicijn niet krijgen dan kan dat leiden tot ernstig klachten.

Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek voor eigen patiënten komt vaker voor. "Maar uniek is dat een maatschappelijk en economisch verantwoord alternatief wordt geboden voor een geregistreerd geneesmiddel dat bijvoorbeeld door een hoge prijs onbereikbaar wordt voor de patiënt", aldus het AMC.

Veilig en goed

Het ziekenhuis zegt alle maatregelen genomen te hebben om er zeker van te zijn dat het middel veilig en goed is.

Verzekeraar VGZ steunt het initiatief van het AMC. "We kunnen nu voor onze verzekerden met deze zeldzame stofwisselingsziekte dit alternatief inkopen. Daarmee is de continuïteit van dit geneesmiddel voor onze verzekerden gewaarborgd en zijn wij niet langer afhankelijk van een fabrikant die eenzijdig uit is op winstmaximalisatie."

'Zorgkosten kunnen niet oneindig blijven groeien'

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat weten dat zijn voorkeur uitgaat naar geregistreerde geneesmiddelen, omdat die een strenge procedure moeten doorlopen. Tegelijkertijd vindt hij het niet kunnen dat de prijs van een bekend middel omhoog wordt gegooid om 'vette winsten te maken'.

"Er is me veel aan gelegen de kosten van dure medicijnen te beteugelen, de zorgkosten kunnen niet oneindig blijven groeien", aldus Bruins. "Ik vind het een bijzonder initiatief van het AMC en volg deze ontwikkeling op de voet."

