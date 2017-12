1 procent duurste patiënten verantwoordelijk voor kwart van de zorgkosten

Een kwart van het totale zorgbudget gaat naar een kleine groep van 1 procent van de Nederlanders. Deze groep kost meer dan 10 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de zorgverzekeraars.

Gemiddeld kosten de patiënten in die kleine groep 56.000 euro per jaar. Dat is 25 keer zoveel als de rest van Nederland. In de groep zitten uitschieters met veel hogere bedragen. 104 mensen kosten per persoon meer dan een half miljoen euro per jaar.

Kosten in de langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, zijn niet meegerekend. Die worden niet vanuit de zorgverzekeraars betaald.

Eerste onderzoek

Wat de 1 procent dure patiënten zo duur maakt, is volgens hoogleraar Patrick Jeurissen niet een enkel duur medicijn of een enkele ingreep, maar het feit dat dure zorg zich bij hen opstapelt: "70 procent van deze mensen heeft meerdere aandoeningen. Gemiddeld zijn dat er vijf tot zes. Daarvoor worden ze behandeld door gemiddeld vier specialisten in twee tot drie verschillende ziekenhuizen."

Jeurissen doet onderzoek naar extreem dure patiënten. Dat is voor het eerst. De resultaten kunnen van belang zijn voor een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment: hoe beperken we de almaar stijgende zorgkosten?

'Kosten deels onnodig'

De meeste voorkomende ziekten zijn hart- en vaatziekten, daarna kanker, gevolgd door psychische gedragsstoornissen. Jeurissen: "Vroeger gingen mensen dood als ze aan een van deze ziekten leden. Door de medische vooruitgang blijven mensen langer leven. Steeds vaker krijgen ze gaandeweg ook andere ziekten waar ook weer dure behandelingen voor worden gegeven."

De behandelingen van deze verschillende ernstige ziekten worden vaak door verschillende specialisten gedaan. Die werken vaak ook nog in verschillende ziekenhuizen. Jeurissen: "Er is weinig onderlinge afstemming over wie wat doet. Daardoor zijn de kosten hoog en deels onnodig. Bij iedere specialist en in ieder ziekenhuis worden er nieuwe scans gemaakt, zijn er controles, onderzoeken. Dat is duur."

Vier ziekenhuizen

Pauline Gransier is zo'n dure patiënt met meerdere ziekten en veel dubbele zorgkosten. Ze is spastisch en ernstig slechthorend. Ze is onder behandeling bij zestien artsen in vier verschillende ziekenhuizen. In de afgelopen vier jaar werden voor tienduizenden euro's bijna 700 nota's ingediend bij haar zorgverzekeraar, onder meer voor onderzoeken, medicijnen en consulten.

Pauline: "Er moet meer samengewerkt worden en mijn dossier moet centraal staan, want daar staat alles al in."

Systeem moet anders

Ook de zorgautoriteit (NZA) signaleert dit probleem. "Artsen werken veel individueel en al helemaal niet samen met artsen in andere ziekenhuizen. Dat moet in de toekomst beter", zegt woordvoerder Sietske Ligtvoet van de NZA. Oplossing: het systeem moet anders. "De regelgeving moet aangepast worden, zodat samenwerking wordt gestimuleerd. Bij ons, maar ook bij de inspectie. Alle instanties moeten die omslag maken."

Volgens Jeurissen kan er flink bespaard worden. "10 procent besparen moet mogelijk zijn op termijn, dan hebben we het over 1 miljard euro."

