Kolven op het werk probleem voor 2 van de 3 moeders

Twee van de drie vrouwen hebben op hun werk geen ruimte waar ze in alle rust kunnen kolven. Nog steeds zijn veel moeders aangewezen op een plekje in kopieerhok of spreekruimte.

Dat blijkt uit onderzoek van Ouders van Nu. Vooral in de zorg, de horeca en het onderwijs is het lastig om op vaste tijden en plekken te kolven, schrijft het blad. "Werknemers zoeken vaak iedere dag opnieuw naar een leegstaand kantoortje of vergaderruimte. Er zijn zelfs moeders die noodgedwongen in de auto kolven."

ZIE OOK: Kolven op het werk lastig? 'Ik ging gewoon achter een grote tas zitten'

Een kwart van de werktijd

Kolven op het werk is een recht, al zijn niet alle werknemers – en werkgevers – daar even goed van op de hoogte. Dit zijn de regels:

Vrouwen mogen op het werk voeden en/of kolven tijdens de eerste negen levensmaanden van hun baby.

Hiervoor mogen zij tot maximaal een kwart van de werktijd gebruiken. Die tijd mogen zij zelf verdelen.

In die tijd mag een vrouw ook naar huis om te kolven of te voeden.

De werkgever is verplicht om deze tijd uit te betalen met behoud van het oorspronkelijke loon.

Daarnaast worden eisen gesteld aan de kolfruimte. Het moet bijvoorbeeld gaan om een rustige, afgezonderde ruimte die afsluitbaar is, zodat een vrouw privacy heeft. Er moet ook een koelkast zijn om afgekolfde melk te bewaren, het klimaat moet 'behaaglijk' zijn en de ruimte moet hygiƫnisch zijn: reden waarom bijvoorbeeld een toilet niet geschikt is.

'Kiezen tussen toilet of schoonmaakhok':

We vroegen jonge moeders of ze een goede plek hebben om te kolven op werk.

Topje van de ijsberg

Moeders die op hun werk geen goede ruimte kunnen vinden, gaan niet vaak op hun strepen staan, zegt Jessica van Ruitenburg van vakbond FNV. "Veel vrouwen willen gewoon het gedoe niet. De mensen die zich bij ons melden, vormen het topje van de ijsberg."

Leden die advies hebben gekregen, komen er vervolgens met de baas vaak wel uit. "Lukt dat niet", zegt Van Ruitenburg, "dan sturen we een officiƫle brief waarin we de werkgever wijzen op de rechten van ons lid." Die komen ook aan de orde in een speciale app die de vakbond heeft uitgebracht over werk en zwangerschap.

Meer op rtlnieuws.nl:

Kolven op de wc of minder loon: borstvoeding op het werk