Kolven op het werk lastig? 'Ik ging gewoon achter een grote tas zitten'

In het kopieerhok, in het kantoor van de baas, op het klantentoilet: vrouwen die op hun werk willen kolven, komen soms op de gekste plekken terecht. Als ze geen goede ruimte opeisen, komt dat vaak doordat ze niet van gedoe houden. "Ik heb er nooit een dingetje van gemaakt."

Veel vrouwen reageerden op onze oproep op Facebook en lieten weten hoe het bij hen op het werk geregeld is. Gerdien Jonker (foto rechts) had geen ruimte tot haar beschikking toen ze nog werkte bij een kleinschalige woonvorm voor ouderen. "Ik ging daarom op de artsenkamer kolven."

Dat er een deur met een ruit inzat, gaf niet echt privacy. "Daarom nam ik een grote tas mee die ik op het bureau van de arts zette. Daar ging ik achter zitten, met mijn dubbele borstkolf."

Klein bedrijf

Later was Gerdien aan het kolven en werden de zonneschermen van de ramen achter haar doodleuk vervangen. "Toen was ik er gauw klaar mee en ben ik na één maand gestopt met kolven."



Wie niet kan of wil kolven, mag ook in de tijd van de baas naar huis om haar baby te voeden, zolang het maximum (een kwart van de werktijd) in acht wordt genomen. (Foto iStock)

Karina Schep-Hagedoorn heeft altijd in de kantine gekolfd. "Ik heb er nooit een dingetje van gemaakt. Het was niet mogelijk om een kolfruimte te creëren, financieel voor mijn baas niet en qua ruimte ook niet: ik werkte in een klein bedrijf met twee man personeel. Ik ging meestal een halfuurtje eerder weg, zodat ik de kleine thuis weer lekker zelf kon voeden."

'Geen big deal'

Johanna Heydari kolfde in de 'magazijn-kantine-alles-in-één'-ruimte. "Zelf heb ik er nooit een big deal van gemaakt. Misschien ook omdat ik in een vrouwenteam werk. Ik geef nu anderhalf jaar borstvoeding aan mijn jongste. Maar ik kolf al een halfjaar niet meer."

Echt goed geregeld was het op het werk bij Jennifer Ouwerkerk (foto links). Ze heeft drie kinderen, 'eentje per fles grootgebracht, eentje een halfjaar borstvoeding en eentje tien maanden borstvoeding'. Bij de jongste werd het vergemakkelijkt door de 'fantastische' kolfruimte, met 'een bed, een koelkast, een wastafel met warm en koud stromend water – the works'.

Veel weerstand

Janine vertelt hoe ze jaren geleden de eerste in het bedrijf was die gebruikmaakte van het kolfrecht. Er was, merkte ze, 'behoorlijk wat weerstand van mijn leidinggevenden'.

Ook zij ondervond dat een geschikte kolfruimte niet te vinden was. "Daardoor heb ik een tijdje gekolfd op het kantoor van mijn baas, met mijn baas in dezelfde ruimte. En later in het klantentoilet. Nu is een toilet sowieso geen fijne ruimte om te kolven, maar ik werd ook regelmatig gestoord door klanten of collega's die aan de deur stonden te kloppen."

Toch heeft ze baanbrekend werk verricht. "Inmiddels is er een vergaderruimte die collega's als kolfruimte mogen gebruiken, en na mij durfden verschillende collega's wel te kolven omdat het nu bespreekbaar is."

'Kiezen tussen toilet of schoonmaakhok':

We vroegen jonge moeders of zij een goede ruimte hebben om te kolven op het werk.

Meer op rtlnieuws.nl: