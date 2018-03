Juf en meester hebben moeite om armoede bij kinderen te signaleren

Hoe herken je armoede in de klas? Daar worstelen veel leerkrachten mee, zo blijkt uit onderzoek. En dat terwijl er voor die kinderen geld beschikbaar is.

Honderdduizenden kinderen groeien op in armoede en zouden wel een extraatje kunnen gebruiken. Daar is geld voor beschikbaar, zegt Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds. "Bijvoorbeeld voor bijles, een computer of een fiets."

Maar vaak is onduidelijk welke kinderen dat geld nodig hebben. Dat blijkt uit het onderzoek 'Armoede in de klas', uitgevoerd in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, de Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO. Zeven op de tien leraren op de basisschool vinden het moeilijk om in te schatten welke kinderen in armoede opgroeien en welke niet.

Ruim een miljoen Nederlanders leeft in armoede

Ze zijn voortdurend bezig de eindjes aan elkaar te knopen. De 1,1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens.

Niet in vertrouwen

"Er ligt al zoveel op het bordje van de meester en juf", zegt Spekman. "Ouders nemen de leerkracht vaak niet in vertrouwen over gevoelige onderwerpen als armoede."

Contact houden met ouders kan volgens de leraren wel helpen om armoede te signaleren. Zo kunnen ze er achter komen wat er bij kinderen thuis speelt. 91 procent van de leerkrachten zegt dat een kind dat opgroeit in armoede, minder kansen heeft.