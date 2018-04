Groeiende groep ouders laat intelligentie kind testen na 'te laag' schooladvies

Ouders die vinden dat hun kind een te laag schooladvies krijgt voor de middelbare school grijpen steeds vaker naar het wapen van de intelligentietest. Lerarenvakbond CNV Onderwijs reageert fel: "Respecteer de professionaliteit van docenten."

Met de uitslag van de intelligentietest proberen ouders de basisschool te overtuigen dat hun kind een hoger schooladvies moet krijgen.

Second opinion

De Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSI), de Algemene Onderwijsbond (AOB) en de Vereniging Openbaar Onderwijs bevestigen het beeld dat de intelligentietest vaker als second opinion of contra-expertise wordt gebruikt.

Sinds drie jaar is het advies dat de basisschool geeft doorslaggevend. En dus niet de eindtoets, die volgende week weer begint. Ouders zien de intelligentietest als middel om basisscholen onder druk te zetten.

'Minder vertrouwen in advies'

Marion Eggink, psycholoog bij 2explore, neemt op verzoek van ouders intelligentietesten af bij kinderen. "Zeven jaar geleden zijn we begonnen met het aanbieden van de NIO-toets. Toen deed ik er twee per jaar. Inmiddels heb ik er wel drie per week. Je ziet een heel duidelijke trend dat ouders erbovenop zitten. Ze durven niet meer alleen te vertrouwen op het advies van de school. Dat komt mede door de vele wisselingen van leerkrachten in het basisonderwijs. Soms wijkt het schooladvies inderdaad af van de testuitslag."

'Dochter meer in haar mars dan vmbo-kader' Rosanne (inmiddels 14) had zichzelf wat slimmer ingeschat dan vmbo-kader. Toch was dat het advies dat ze in groep 8 kreeg. Haar ouders gingen het gevecht met de basisschool aan en lieten hun dochter een intelligentietest doen. De strijd heeft ongeveer een half jaar geduurd, vertelt Gisela Valk, de moeder van Rosanne. "Jammer dat het zo moest lopen, maar wij vonden dat onze dochter meer in haar mars had dan vmbo-kader. En met een advies vmbo-t/havo heb je gewoon meer mogelijkheden." Uit de intelligentietest die haar ouders bij Rosanne lieten afnemen, kwam het niveau havo/vwo. Dat maakte voor de basisschool niet uit, die bleef in eerste instantie vasthouden aan het eigen advies. Lees hier het hele verhaal van Rosanne.

'Respecteer onze professionaliteit'

De lerarenvakbond CNV Onderwijs is fel tegenstander van de extra intelligentietesten voor kinderen. "Respecteer de professionaliteit van docenten", zegt een woordvoerder. "Die adviezen zijn weloverwogen en eerlijk. Ouders en leraren moeten niet tegenover elkaar komen te staan. Ga gewoon in gesprek. Grijp niet naar dit soort middelen."

Deze ontwikkeling past volgens de bond in de trend van ouders die steeds mondiger worden en zich bemoeien met schooladvies.

'Niet elke ouder kan dit betalen'

De adviesorganisatie Vereniging Openbaar Onderwijs vindt de ontwikkeling ook zeer onwenselijk, maar begrijpt ouders wel. De woordvoerder: "We moeten ons realiseren dat de enige manier om deze trend weg te nemen, is ervoor te zorgen dat het moment van advies geven minder bepalend wordt voor een kind."

De vereniging maakt zich zorgen over de toename van de intelligentieonderzoeken. "Op deze manier wordt het speelveld voor kinderen op de basisschool er niet gelijker op." Daarmee doelt hij op de kosten van de testen, die niet iedere ouder even makkelijk kan betalen.

Meer op rtlnieuws.nl: