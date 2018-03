Zo hard steeg de ozb in jouw gemeente de afgelopen vier jaar

Het is eigenlijk niet de bedoeling en tóch hebben veel gemeenten de afgelopen coalitieperiode de ozb fors verhoogd. De ozb is de belasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. De regering wil dat gemeenten zich inhouden en het ozb-tarief hooguit met de inflatie verhogen. Maar veel gemeenten gingen daar flink overheen.

In het Limburgse Meerssen betalen huiseigenaren nu 60 procent meer dan in 2014. Ook in Veendam (+56 procent), Duiven (+55 procent), op Ameland (+52 procent) en in Koggenland (+40 procent) ben je als huizenbezitter een stuk duurder uit. Bekijk hier precies hoeveel de huizenbelasting in jouw gemeente is gestegen.

Op de kaart zijn de gemeentegrenzen van 2018 te zien. Gemeenten die de afgelopen vier jaar zijn ontstaan staan niet op de kaart, omdat we de ozb van 2018 in deze gemeenten niet kunnen vergelijken met de ozb van 2014.