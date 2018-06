Ziekteverzuim in 2018 op hoogste niveau in tien jaar

Het ziekteverzuim laat in de eerste maanden van dit jaar een stevige piek zien. De laatste keer dat er zo veel werd verzuimd was begin 2007.

In het eerste kwartaal van 2018 komt het ziekteverzuimpercentage uit op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend werkdagen er 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De grote boosdoener voor veel werkgevers was de langdurige griepepidemie. Die duurde uiteindelijk van half december 2017 tot in april van dit jaar, zo blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarbij was er afgelopen winter uitzonderlijk hoog sterftecijfer, wat samenhing met het koude weer.

LEES OOK: Deze bedrijven worden beter van de griepepidemie

Grote verschillen per beroep

Wat betreft ziekteverzuim zijn er flinke verschillen per bedrijfstak. Werknemers in de gezondheidszorg meldden zich het vaakst ziek. Met een ziekteverzuimpercentage van 6,5 procent ligt het verzuim in de zorg aanzienlijk hoger dan het gemiddelde.

De laatste keer dat dit percentage in de gezondheidszorg zo hoog lag, was in 2008. Met name in de verpleeg- en bejaardentehuizen is het verzuim uitzonderlijk hoog (7,7 procent).

Financiële strop De ongekend lange griepgolf in ons land zorgde voor grote problemen bij onder meer mkb-bedrijven. Een treffend voorbeeld was Vreeken's Zaden uit Dordrecht, waar uitgerekend in de drukste periode van het jaar een derde van het persoon ziek was. Dat had grote financiële gevolgen.

Ook in de bedrijfstakken openbaar bestuur, industrie, vervoer en opslag en het onderwijs is bovengemiddeld veel verzuim. Dat percentage ligt juist laag bij financiele instellingen en bij bedrijven in de landbouw en visserij.

Het minste verzuim is er in de horeca. Al sinds het derde kwartaal van 2008 heeft deze bedrijfstak het laagste ziekteverzuimpercentage. Dat was het afgelopen kwartaal met een ziekteverzuimpercentage van 2,3 procent opnieuw het geval.

Meest genoemde klachten

De cijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is niet precies af te leiden met welke klachten mensen zich ziek melden. Uit doorlopend onderzoek van CBS en Onderzoeksinstituut TNO wordt wel duidelijk dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is: vier op de tien noemen dit als reden om ziek thuis te blijven.

De meeste verzuimdagen worden overigens niet veroorzaakt door griep of verkoudheid. Gemiddeld genomen melden werknemers met deze klachten zich na bijna drie dagen weer beter.

Hoe anders is dat percentage bij psychische klachten. Met een gemiddeld verzuim van 57 dagen veroorzaakten psychische klachten, overspannenheud en burn-outs vorig jaar een kwart van alle verzuimdagen.