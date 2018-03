WTO-baas maant Juncker tot kalmte richting Trump

De baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft zijn zorgen uitgesproken over een dreigende handelsoorlog. Die lijkt te ontstaan nadat president Trump vorige week aankondigde handelsbarrières op te gaan werpen voor buitenlands staal en aluminium.

WTO'er Roberto Azevêdo zegt dat het de kans op een escalatie van handelsbarrières over de hele wereld een stuk groter is geworden. De uitlatingen van Azevêdo komen nadat Trump vorige week importheffingen op staal aankondigde en voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, daar in felle bewoordingen op reageerde.

Oog om oog

Juncker heeft beloofd om met gelijke munt terug te betalen, als de handelsbarrières echt worden opgeworpen. Maar dat voornemen kan niet op steun rekenen vanuit de WTO. "Oog om oog zal ons allen blind maken en de wereld in een diepe recessie storten", waarschuwde Azevêdo. "We moeten alles doen om het vallen van de eerste dominosteen te voorkomen."

Ondertussen krijgt Trump in eigen land de wind van voren van een hooggeplaatste partijgenoot. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, heeft ervoor gepleit om de plannen niet door te zetten. Het positieve effect van de belastinghervormingen zou volgens hem in één klap tenietgedaan kunnen worden.

Binnen een uur na de uitlatingen van Ryan liet Trump al weten dat hij niet van plan is om zich daar iets van aan te trekken.