Woonbond: corporaties verdienen flink aan sociale huurwoning

Woningcorporaties hebben de afgelopen twee jaar gemiddeld 1500 euro per sociale huurwoning winst gemaakt, stelt de Woonbond op basis van eigen berekeningen. Tegelijkertijd hebben steeds meer huurders moeite om de maandelijkse huur op te brengen.

Daarom roept de vereniging alle huurders op om de corporaties te bestoken met verzoeken om de huren te verlagen. "Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder", zegt directeur Ronald Paping. "Wij draaien het dit jaar om."

Via de website actiehuurverlaging.nl kunnen mensen opzoeken hoeveel winst hun verhuurder maakt. De maandhuur van een sociale huurwoning is gemiddeld 535 euro. De corporaties maken volgens de Woonbond gemiddeld 23 procent winst op de huuropbrengst.

Kleine portemonnee

Nummer drie op de lijst is Woonkracht10, een corporatie in de Alblasserwaard met ruim 11.000 sociale huurwoningen. Volgens de Woonbond heeft de stichting in 2015 en 2016 zo'n 77 miljoen euro winst gemaakt op een totale huuropbrengst van 141 miljoen euro. Dat komt neer op een winstmarge van 55 procent.

Woonkracht10-bestuursvoorzitter Erwin Zwijnenburg bestrijdt de cijfers niet. Wel zegt hij dat de winst niet wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, die zijn er namelijk niet, maar terugvloeit naar bestaande woningen en nieuwbouw. "Onze missie is om een woning te bieden aan mensen met een kleine portemonnee. Je moet wel winst maken om aan die missie te voldoen."

Zwijnenberg steunt de oproep van de Woonbond om op te komen voor de belangen van huurders die de eindjes aan elkaar moeten knopen, benadrukt hij. "Ze hebben in ons een partner. 90 procent van onze woningen is bereikbaar voor minimuminkomens. Onze huurverhogingen volgen de inflatie. Daar zijn we heel trots op."

Verduurzaming

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken roept woningcorporaties op het geld te gebruiken 'voor betaalbare en energiezuinige woningen voor de mensen die erop aangewezen zijn', zegt haar woordvoerder. "Corporaties moeten investeren en het geld niet op de plank laten liggen." In april komt ze met een uitgebreide reactie op de cijfers van de Woonbond.

Dit is precies wat Woonkracht10 doet, aldus Zwijnenburg. Hij heeft net een convenant gesloten om alle woningen vanaf 2035 van het gas af te halen en alle deze vanaf 2050 volledig CO2-neutraal te maken. En dat kost veel geld, zegt hij. "We zijn nog aan het berekenen hoeveel dat precies kost, maar het bedrag ligt tussen de 200 en 300 miljoen euro."

Een vergelijkbare reacties komt van Aedes. De koepel van woningcorporaties zegt dat de komende jaren miljarden moeten worden geïnvesteerd in nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad. "Winst is geen doelstelling op zich en wij willen ook best lagere huren'', aldus voorzitter Marnix Norder in het AD. "Ik zou willen dat daar ruimte voor was, maar we moeten keuzes maken.''