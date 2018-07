Winkels steeds vaker open op zondag, ook in Biblebelt

Winkels mogen steeds vaker open zijn op zondag, ook in christelijke gemeenten die van oudsher tegen koopzondagen zijn. Uit een onderzoek van brancheorganisatie Detailhandel Nederland blijkt dat 68 procent van de gemeenten inmiddels koopzondag toestaat.

De organisatie verwacht dat binnen vijf tot tien jaar overal de winkeltijden zijn vrijgegeven. Het aantal gemeenten dat koopzondag toestaat, groeide met 13 procent ten opzichte van 2016, toen winkels in 60 procent van de gemeenten 7 dagen per week open mochten.

Vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg mogen bijna alle winkeliers hun deuren openen op zondag.

Biblebelt

Opvallend is dat ook in de Biblebelt winkels steeds vaker open mogen op zondag. Overwegend christelijke plaatsen als Harderwijk, Hardenberg en Bodegraven hebben steeds vaker een koopzondag. Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland: "Ook consumenten in deze gemeenten hebben er behoefte aan."

Volgens Detailhandel Nederland geven ChristenUnie en SGP steeds vaker steun aan koopzondag. Kloosterziel vertelt dat dit soort partijen steeds minder vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en vaker concessies doen om te kunnen meebesturen.

'Gelijker speelveld tussen fysiek en online'

Hij verwacht dat het niet lang meer duurt voordat koopzondag de norm is. In het rapport staat dat de momenten waarop winkeliers geld moeten verdienen steeds meer verschuiven naar de avond en het weekend.

"Zondagen zijn steeds belangrijker voor winkeliers en consumenten", zegt Kloosterziel. Dat heeft ook te maken met het feit dat we steeds meer gewend zijn online te kopen. Webshops zijn tenslotte 24 uur per dag, zeven dagen per week open. "Hoe ruimer de openingstijden van gemeenten, hoe gelijker het speelveld tussen fysieke winkels en webwinkels."

Op zondag geven consumenten trouwens twee keer zo vaak geld uit als op zaterdag, bleek eerder uit een onderzoek van Retail Management Center.

Minder vaak open op feestdagen

Openstelling op feestdagen is nog steeds minder vaak toegestaan. In bijna de helft van de gemeenten moeten winkels gesloten blijven op feestdagen. Vooral in Noord-Holland en Noord-Brabant is dat vaak zo.

In één op de elf gemeenten mogen winkels praktisch het hele jaar open zijn: zeven dagen per week, tijdens feestdagen en op de avonden van Goede Vrijdag en 24 december. Dat is bijvoorbeeld zo in Rotterdam, Almere en een aantal relatief kleine gemeenten. Het Overijsselse Losser heeft zelfs een '24/7/365-open'-regeling.