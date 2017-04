Werkloosheid het hoogst in gemeente Rotterdam

In heel Nederland zit zes procent van de mensen zonder een baan, maar de gemeente Rotterdam gaat er flink overheen. Rotterdam had vorig jaar het hoogste werkloosheidspercentage, met 11,3 procent.

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers. In de regio Rijnmond, waar Rotterdam onder valt, is de werkloosheid het hoogste van de 35 regio's met 8,2 procent.

Regio's met hoogste werkloosheid: Rijnmond: 8,2 procent

Haaglanden: 7,7 procent

Flevoland: 7,3 procent

Groningen: 7,1 procent

De arbeidsmarktregio's zijn kleiner dan provincies en houden zich ook niet altijd aan de grenzen van provincies. In tien regio's is de werkloosheid hoger dan het landelijk gemiddelde, in 25 regio's is dat lager.

Weinig werkloosheid in Zeeland

De regio's met de laagste werkloosheid zijn Gorinchem en Zeeland. De gemeente met de laagste werkloosheid is Veere in Zeeland.

Zeeland was vorig jaar ook de provincie met de laagste werkloosheid: 4,4 procent. In de provincies Groningen (7,4 procent), Flevoland (7,2 procent) en Zuid-Holland (6,9 procent) was de werkloosheid het hoogst.