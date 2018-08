Werkdruk personeel omhoog door krappe arbeidsmarkt

Het niet kunnen vinden van geschikt personeel, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, gaat voor steeds meer werkdruk zorgen in het onderwijs en de zorg.

Het is op dit moment al lastig om in deze sectoren geschikt personeel te vinden, en werkgevers verwachten dat dit alleen nog maar erger wordt. Veertig procent van de bedrijven denkt dat het vinden van mensen dit jaar nóg moeilijker wordt, blijkt uit een enquête van het UWV onder 6700 bedrijven. Het gevolg: de werkdruk voor het huidige personeel gaat omhoog.

Vooral in de ict en technische beroepen zoeken bedrijven (vergeefs) met een zaklamp naar arbeidskrachten. Gemiddeld verwachten werkgevers dat vier van de tien vacatures maar moeilijk vervuld kunnen worden.

Eind juni stond een recordaantal van 251.000 vacatures open, 2000 meer dan het vorige record uit 2007, bleek onlangs uit cijfers van het CBS.

Te weinig sollicitanten

De reden: er zijn simpelweg te weinig sollicitanten. In sommige beroepsgroepen hebben sollicitanten ook nog eens te weinig ervaring of vakkennis. Het wordt hierdoor voor werkgevers, hoewel ze al op andere manieren proberen personeel te werven, steeds moeilijker om openstaande vacatures te vullen.

Trucjes die bedrijven gebruiken om toch geschikt personeel te vinden, zijn het langer open laten staan van de vacatures, opleidingen aanbieden aan sollicitanten om hen toch de functie-eisen te laten halen of het inhuren van headhunters.

Zoektocht mislukt

Toch lukt het ook dan nog lang niet altijd: van alle moeilijk in te vullen personeelsadvertenties van vorig jaar, is een derde nog steeds niet ingevuld. Het gaat mis omdat kandidaten geen relevante werkervaring hebben, geen specifieke vakkennis, niet de geschikte diploma's of niet voldoende Nederlands spreken.

Lees ook:

Kortom, werkgevers moeten aan de bak om geschikt personeel te vinden, zo concludeerde Sanne Boswinkel al: