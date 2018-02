We krijgen nieuw gas, tijd voor een nieuwe ketel?

Nu minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft toegezegd de gaskraan verder dicht te draaien, zal er minder Gronings gas beschikbaar komen. Op den duur zal het gasveld op zijn en zal Nederland meer gas uit het buitenland moeten importeren. Dat kan gevolgen hebben voor de ketels die we in huis gebruiken, al hoeven we ons volgens Wiebes geen zorgen te maken.

Het 'nieuwe gas', dat meer uit het buitenland geïmporteerd zal worden, heeft een andere samenstelling dan het gas uit Groningen (G-gas). Buitenlands aardgas (H-gas) heeft, net als gas uit andere velden in Nederland, een hogere calorische waarde. Dat wil zeggen dat de verbrandingswaarde hoger is.

Minister Wiebes belooft dat huishoudens niet hoeven te vrezen. Qua gasleveringen zullen de export en industrie er eerst aan moeten geloven. Ook ligt er nog een mogelijkheid om via een nog te bouwen installatie buitenlands gas geschikt te maken voor Nederland. Daar is een stikstofinstallatie voor nodig, die zeker 500 miljoen euro gaat kosten. Of dat ook gaat gebeuren zal te tijd leren.

Hoe zit het?

Omdat de verbrandingseigenschappen van de gassen verschillend zijn, moet er rekening gehouden worden met de cv-ketel die dat gas verwerkt voor gebruik in huis. Nederlandse cv-ketels zijn perfect ingesteld op het Groningse gas, dat we sinds 1959 gebruiken.

In een oude cv-ketel, die ingesteld is op het Groningengas, kan je geen H-gas verwerken. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Vanaf 1 januari 2018 mogen er daarom alleen nog maar gastoestellen verkocht worden die geschikt zijn voor H-gas of G+-gas, een tussenvorm tussen laag- en hoogcalorisch gas.

In eerste instantie lag die deadline een jaar eerder, maar omdat veel fabrikanten nog grote voorraden hadden of nog niet klaar waren, werd deze opgeschoven.

Weinig aandacht voor samenstelling, veel voor besparen

Volgens Peter van der Wilt, expert energie bij de Consumentenbond, krijgen zij weinig vragen over de toekomstige veranderende samenstelling van het gas. "Consumenten zijn daar nog niet zo mee bezig, het duurt ook nog lang. Wel krijgen we steeds meer vragen over hoe ze zelf energie kunnen besparen."

Voor nu ziet Van der Wilt geen problemen door de samenstellingswijziging. "Als je een nieuwe ketel koopt is die sowieso al geschikt voor het gas van de toekomst. Oudere ketels kunnen vaak vrij gemakkelijk aangepast worden. Je kan er ook voor kiezen om van het gas af te gaan, maar dat is een flinke investering."

"Het vervangen van je gasfornuis voor een elektrische kookplaat is minder ingrijpend dan volledig elektrisch gaan", zegt Erik Terheggen van Energie Nederland. "Het is een ingrijpende transitie, dus het Rijk moet goed nadenken over hoe die transitie gestuurd gaat worden, en hoe de kosten gedragen moeten worden en op welk tempo dat gaat gebeuren."

Wanneer gaan 'we' over?

In 95 procent van de Nederlandse huizen wordt er nu nog gebruik gemaakt van Gronings gas, bleek uit de energieverkenning 2017 van Energieonderzoek Centrum Nederland. Zij hebben daarin een aantal scenario’s meegenomen.

Als er minder gas uit Groningen komt, het opgemaakt wordt of nieuwe velden niet opgepompt worden, is er nog ongeveer voor vier tot zes jaar genoeg gas volgens de schatting van toen. Vanaf 2020 zou Nederland sowieso al meer gas uit het buitenland moeten halen. Wanneer Nederland volledig over zal gaan op buitenlands gas is nog niet duidelijk.

Tussenoplossing

Een tussenoplossing is er in de vorm van een hybride warmtepomp, een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-ketel. Het grootste deel van het jaar draai je op elektriciteit. "Als het koud wordt springt de cv-ketel bij. Voor veel consumenten is dat fijn, want je verbruikt veel minder gas, maar kan het nog wel gebruiken", zegt Van der Wilt.

Wel wijst hij erop dat zo’n hybride warmtepomp in eerste instantie duurder zal zijn. "Qua aanschafkosten moet je denken aan 4000 euro. Monteurs zijn er ook nog minder mee bekend. Voor de warmtepompen is er wel subsidie beschikbaar en op de lange termijn bespaar je, maar de aanschafkosten zijn hoger."