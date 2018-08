Vuil storten? Prijzen per gemeente lopen fors uiteen

Tuintegels, bouwmateriaal, een kapotte lamp of oude bank: iedereen brengt weleens vuil naar de milieustraat in zijn gemeente. In 171 van de 380 gemeenten in Nederland kan dit gratis maar in andere kost het bijna 150 euro. Inwoners van Overijssel en Noord-Brabant moeten het meest betalen.

Dat blijkt uit onderzoek van regiocontainer.nl, een bedrijf in afvalcontainers. Het heeft daarvoor de tarieven voor 2018 vergeleken voor het storten van steenpuin, hout en gemengd bouwafval. In het onderzoek zijn alleen gemeenten meegenomen waar je minimaal 1 kubieke meter steenpuin, hout en/of gemengd bouwafval mag inleveren.

Hout kost niets

Hieruit blijkt dat hout vaak kosteloos weggebracht mag worden, maar dat geldt niet voor steenpuin en gemengd bouwafval. Overijssel is veruit de duurste provincie als het gaat om het storten van gemengd puin. Hieronder wordt alles verstaan wat naar de stort mag: hout, stenen, meubels en lampen.

Zo betaal je in Olst 107,25 per kuub en in Tilburg 198,23 euro. Hout storten is in deze laatste gemeente gratis.

Kijk hier wat je in jouw gemeente betaalt voor het storten van een kuub gemengd bouwafval.

Gekeken naar de kosten voor het storten van gemengd bouwafval, hout en steenpuin samen, is de duurste gemeente Mook en Middelaar in het noorden van Limburg. Hier ben je als inwoner gemiddeld 144,43 euro kwijt.

Op twee staat Waalwijk, Noord-Brabant, met een gemiddeld tarief van 136,60 euro voor het storten van 1 kubieke meter steenpuin, hout en gemengd bouwafval. Hoe deze prijs tot stand komt, konden deze twee gemeenten bij navraag niet direct zeggen.

Wesley de Gooijert van Regiocontainer zegt hier in het onderzoek niet naar gekeken is, maar hij heeft wel een vermoeden.

Gemeentekas spekken

Zo wil de ene gemeente op deze manier de gemeentekas spekken, zegt hij. "Het zou ook kunnen dat inwoners die veel betalen voor een kuub afval storten in de milieustraat, minder afvalbelasting betalen."

Overigens zijn er ook gemeente die helemaal geen milieustraat hebben. Daar wordt het grofvuil meestal op de stoep gezet en opgehaald door de gemeente, aldus De Gooijert.