Voor miljoenen aan kobalt gestolen in Rotterdamse haven

Dieven hebben 114 ton kobalt gestolen uit een beveiligd pakhuis in de Rotterdamse haven. De buit heeft een waarde van zeven miljoen euro en heeft de haven verlaten via vrachtwagens.

Het bedrijf waar de zeldzame grondstof lag opgeslagen, heeft de diefstal bevestigd aan RTV Rijnmond. Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt voor batterijen in onder meer elektrische auto's en tablets en wordt ook wel gezien als het nieuwe goud.

Extra veiligheidsmaatregelen

De diefstal heeft ergens tussen 5 en 9 juli plaatsgevonden, meldt de Minor Metals Trade Association aan RTV Rijnmond. Deze handelsorganisatie monitort de wereldwijde handel in metalen.

Hoe de diefstal van 114 ton kobalt in z'n werk is gegaan, wordt nog onderzocht. Wel is bekend dat er vrachtwagens zijn gebruikt om de grondstof de haven uit te krijgen. Bij het pakhuis van de Vollers Group in de Waalhaven zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Essentiële grondstof

Kobalt is een essentiële grondstof voor bedrijven als Tesla, Volkswagen, Samsung en Apple. Sanne Boswinkel legt uit waarom de kobaltprijs bijna dagelijks een nieuw record bereikt: