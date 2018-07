Venezuela wil vijf nullen van nationale munt schrappen tegen inflatie

In een drastische poging inflatie te lijf te gaan wil Venezuela vijf nullen van de nationale munteenheid bolivar halen. President Nicolas Maduro wilde eerder drie nullen van de biljetten halen, maar dat moeten er toch meer worden. De crisis is zo groot dat het inmiddels handiger is om met eieren te betalen.

Verwacht wordt dat de inflatie dit jaar de bijzondere hoogte van 1 miljoen procent passeert. Het gaat slecht met de economie in Venezuela. Vooral sinds in 2014 de olieprijzen crashten lukt het het land niet meer om het socialistisch economische systeem te handhaven.

Wat is het probleem?

In juni kwam de inflatie uit op 46.000 procent. Het IMF vreest de grens van 1 miljoen procent en vergelijkt de situatie met de crisis in Zimbabwe, eind jaren 2000, of die in Duitsland in 1923. Het laagste maandloon is nu ongeveer 1 dollar.

90 procent van de bevolking leeft in armoede. Er zijn grote tekorten op het gebied van voedsel en medische zorg. Volgens het IMF worden die alleen maar groter en slaat dat ook over op de rest van de regio.

Venezuela heeft enorm veel oliereserves. Er zijn een hoop landen die rijk worden van olie in de grond, voor het Zuid-Amerikaanse land ligt daar juist ook een groot probleem. Het land exporteert heel veel olie, dus toen de olieprijzen hoog waren, kwam er veel geld binnen. Toen de olieprijzen crashten begonnen er ernstige tekorten te ontstaan.

'Nullen weghalen haalt niets uit'

"De regering wil nu aan de bevolking laten merken dat ze iets doen aan het probleem", schat Ivo Arnold in, hoogleraar economie van de Erasmus Universiteit. "Maar alleen die nullen eraf halen is symptoombestrijding. Dat helpt niet. Maduro’s voorganger Chavez heeft dat ook al eens geprobeerd."

Volgens Arnold is een teveel aan nullen het probleem niet. "Dat is honger, armoede, tekort aan medicijnen en levensmiddelen en een stijging van de criminaliteit. Hyperinflatie is vrij zeldzaam en het komt door de meest ernstige vorm van economisch mismanagement."

Eieren waardevaster dan geld

Het geld is inmiddels zo weinig waard dat eieren als een serieuze vervanger van de munteenheid worden gezien. Het is immers makkelijker om twaalf eieren mee te nemen dan een koffer vol met cash.

Een beveiligingsbedrijf plaatste een paar maanden terug al een bijzondere vacature: 2 miljoen bolivar en een 'motivatiebonus' van 144 eieren per maand. Voor de helderheid: dat was toen 10 dollar aan bolivar op de zwarte markt en 144 eieren. Als je de eierbonus wilde moest je op tijd op het werk komen, jezelf goed kleden en geen diensten missen.

Uitgaven in balans

Dat de bevolking toevlucht zoekt in dergelijke ruilmethodes vindt Arnold niet vreemd. "Als de munt zo weinig waard is gaan mensen hem vanzelf mijden. Het alternatief is heel imperfect en vrij tragisch." Eieren kunnen breken, ze zijn beperkt houdbaar en zijn niet gereguleerd als betaalmiddel.

Volgens de hoogleraar is het vooral een politiek probleem dat relatief makkelijk op te lossen. "De regering van Maduro - en voor hem Chavez - besteden te veel overheidsgeld als je kijkt naar de belastinginkomsten en de daling van olie-inkomsten. Dat los je niet op door meer geld bij te drukken, dat los je op door je financiën in balans te brengen en de munt te hervormen."

Cryptomunt

De munthervorming, het schrappen van nullen in dit geval, zou op 20 augustus moeten beginnen en kan dus wel helpen, zegt Arnold. Maar het helpt alleen in combinatie met het op orde brengen van de overheidsfinanciëm, zegt hij.

Als onderdeel van de munthervorming wordt de bolivar ook gekoppeld worden aan de recent gelanceerde petro, een door de staat ondersteunde cryptomunt. Ook in die cryptomunt is niet bijster veel vertrouwen, door het eerder tentoongestelde mismanagement van de bestaande munt.

In januari gaf Maduro nog 100 miljoen stuks van de cryptomun uit, waar in totaal 5,9 miljard dollar mee opgehaald moest worden. Amerikaanse sancties konden met de munt omzeild worden en de economie moest erdoor uit het dal komen. De petro is weer gekoppeld aan een vat Venezolaanse ruwe olie. Op de eerste dag van de voorverkoop werd er 735 miljoen dollar opgehaald.