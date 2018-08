Veel klachten na oplichting met huurauto's: 'Het werd 500 euro duurder'

De Consumentenbond kreeg dit jaar tientallen klachten over autoverhuurders in het buitenland. Bij de Europese Consumenten Centra, die bemiddelen in dit soort conflicten, dienden vorig jaar 2900 Europeanen een klacht in. In 2016 waren dat er 2000.

Op onze Facebookpagina en Instagram vroegen we jullie naar jullie ervaringen met huurauto's in het buitenland. Tientallen mensen reageerden dat ze zich 'belazerd' voelden tijdens hun vakanties.

'Het viel bijna 500 euro duurder uit'

Bert Ortsen was samen met familie in Italië voor een bruiloft. "We boekten van tevoren online een auto voor zeven dagen. Het kostte 163 euro. Daarnaast hadden we een verzekering van 56 euro." Ze wilden graag een tweede bestuurder doorgeven, maar dat kon alleen in Italië zelf. "We kwamen aan in Bologna. Het was hectisch, echt een zooitje. Ik en mijn stiefzoon moesten ineens allemaal extra dingen betalen. Ik wilde hem als extra bestuurder."

"Dat zou 7 euro per dag kosten, maar het werd 9. We moesten bovendien het eigen risico afkopen en extra betalen, anders ging de auto niet mee." Bert besloot het te doen en nam de auto mee. Een deel van de kosten zou binnen dertig dagen worden terugbetaald. "De dertig dagen zijn om en men weigert terug te betalen. In totaal hebben we dus bijna 500 euro in plaats van 270 euro betaald voor een auto die we zeven dagen huurden."

'We hadden zogenaamd nog niks betaald'

Ook Stefanie van de Stelt had dit jaar een nare ervaring met haar huurauto op vakantie. Samen met man en kinderen vertrok ze naar Spanje. Van tevoren was de auto gereserveerd. "We kozen er bewust voor om geen verzekering af te sluiten, omdat we de auto alleen zouden gebruiken om van het vliegveld naar onze accommodatie te rijden." Ze betaalde 180 euro voor tien dagen. Ze kwamen 's avonds laat aan bij de verhuurder in Spanje. "De man aan de balie zei: 'Die 180 euro is alleen de reservering. Je moet nu nog de auto, benzine en verzekeringen betalen'."

Stefanie had een e-mail waarin de reservering van de auto gereserveerd stond, maar de man ontkende elke vorm van reservering en ging te keer. "Onze kinderen waren vermoeid en huilden. Dan sta je daar. We hebben betaald met het idee dat we het later wel zouden afhandelen." Aan de balie hadden in de tussentijd meerdere ontevreden mensen zich verzameld. Gefrustreerd belde Stefanie toch nog maar met Nederland. "Er werd ons verteld dat onze reservering gewoon klopte, maar dat de man in Spanje een extra verzekering voor ons had afgesloten. Ik wist niet wat ik hoorde." Ze gingen terug naar de verhuurder om verhaal te halen. Het geld konden ze terugkrijgen, maar niet meer die avond. Ze kregen het nooit meer terug.

'We konden een klacht indienen bij de klantenservice'

Caroline Hoste ging in juli samen met haar man en vier kinderen op vakantie in Portugal. De auto was in Nederland al gehuurd en verzekerd, 'want je weet dat er nog wel eens gedoe kan zijn'. "Ik wilde zeker weten dat alles klopte, dus ik heb voor 142 euro een verzekering afgesloten." De polisvoorwaarden volgden via de e-mail. Eenmaal in Portugal zei het verhuurbedrijf dat Caroline nog niet verzekerd was. "Ik heb alles laten zien, maar de meneer bleef volhouden. Het zou 591 euro gaan kosten."

De verhuurmaatschappij in Nederland was niet meer bereikbaar. "Dan sta je daar met vier kinderen. Je kunt niks dus ik heb maar mijn creditcard gegeven. We zouden later wel bellen met Nederland en het regelen." De dag erna kon er niks geregeld worden, want Caroline had zelf een handtekening gezet. "Het enige dat ze in Nederland voor me konden doen was de 142 euro terugstorten en ik mocht een klacht indienen bij de klantenservice." Bij het inleveren van de auto had Caroline opnieuw problemen: de hoedenplak zou missen. "Die zat er nooit in! Ik heb meteen bezwaar gemaakt. Gelukkig heb ik daar nooit meer iets van gehoord."