Vastgoedfraudeur Olivier L. verliest faillissementszaak

Olivier L., één van de kopstukken uit de zogenoemde Vastgoedfraude, heeft het hoger beroep tegen zijn persoonlijke faillissement verloren.

Als financieel directeur van projectontwikkelaar Bouwfonds Property Development gaf L. volgens het Openbaar Ministerie mede leiding aan een criminele organisatie, die tussen 1995 en 2006 voor honderden miljoenen bij vastgoedprojecten achterover drukte. De zogenoemde Klimop-zaak is de grootste bekende vastgoedfraudezaak van Nederland.

Vijf jaar celstraf

Voor zijn rol in de vastgoedfraude werd de inmiddels 50-jarige L. veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Ook moest hij van de rechter slachtoffer Rabobank de 5,5 miljoen euro terugbetalen, die hij aan de fraude verdiend zou hebben.

Omdat de ex-directeur niet met het geld over de brug kwam, vroeg Rabobank begin dit jaar zijn persoonlijke faillissement aan. Dat werd in maart uitgesproken. L. liet het er echter niet bij zitten en kondigde aan in hoger beroep te gaan.

Bezwaren van tafel geveegd

Voor het gerechtshof Den Haag voerde hij een waslijst argumenten aan. Zo zou Rabobank helemaal geen recht hebben op de miljoenen, die de bank vordert. Ook zou de vordering niet goed zijn onderbouwd.

Uit een vandaag openbaar gemaakte uitspraak blijkt dat het Hof de argumenten van L. eind september allemaal van tafel heeft geveegd. De uitspraak van de Haagse rechtbank uit maart blijft in stand, en daarmee zijn persoonlijke faillissement. Rabobank kan de miljoenenclaim nu indienen bij de curator.

L., die zijn celstraf uitzit, en zijn advocaat Joost Meijer waren onbereikbaar voor een toelichting.